Obezite, günümüzde modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Can Gönen, obezitenin sadece bir estetik sorun değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık problemi olduğunu vurguluyor.

Bu hastalığın tedavisinde kişiye özel yaklaşımların önemine dikkat çekiyor:



DİYABETTEN KANSERE

Obezite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Bu durum, vücutta yağ birikiminin artmasına ve bunun sonucunda tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, kanser gibi pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Türkiye'de obezite oranı %30'un üzerinde ve bu, Avrupa'daki en yüksek oran. Ayrıca, kadınlar arasında obezite oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Obezite, genellikle kişisel bir tercih olarak görülse de, aslında tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor.





BKİ 30'UN ÜZERİNDEYSE DİKKAT EDİN

Obezite tedavisinde beden kitle indeksi (BKİ) önemli bir göstergedir. BKİ 30 ve üzeri olan kişiler, obezite sınıfına giriyor.

Bu kişilerin yaşam süresi kısalıyor. Obezitenin tedavisinde temel amaç yalnızca kilo vermek değil, aynı zamanda verilen kiloyu korumak ve yaşam tarzını kalıcı olarak değiştirmektir. Bu süreçte, diyet, egzersiz ve ilaç tedavileri gibi yöntemler bir arada kullanılarak daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.



ENDOSKOPİK YÖNTEMLER KURTARICI

Son yıllarda tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler, obezite tedavisinde yeni ve etkili yöntemlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Endoskopik yöntemler, oldukça başarılıdır. Endoskopik balon yerleştirilmesi ve endoskopik tüp mide gibi işlemler, cerrahiden daha az invaziv olup, hasta aynı gün taburcu edilebiliyor.

Bu yöntemlerle hastalar, daha az komplikasyon riskiyle kilo kaybı sağlayabiliyorlar.