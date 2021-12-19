Ganglion kistleri, dar ayakkabı giyen kişilerde daha fazla görülüyor

Ganglion kistleri, bir eklemin veya kasın kemiğe yapışan kısmı olan bir tendonun üzerinden köken alan, içi sıvı dolu keseciklere deniyor. Çoğunlukla ağrısız olduğunu belirten Dr. Ahmet Üşen, bazı durumlarda kistlerin eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabildiğini söylüyor.

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Üşen, "El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bir kisti iğne gibi keskin nesnelerle delmeye çalışırsanız enfeksiyon ve tekrarlama riskini artırırsınız. Kistlerin gerileme ihtimali yüksektir. El ve el bileğinde kist olanlarda bilgisayar ve telefon kullanım sürelerin azaltılması önerilir" diyor.