Şifa deposu bal kabağı (Sağlık haberleri)

Soğukların kendini göstermesiyle birlikte hastalıklar kol geziyor. Yrd. Doç. Dr. Eren Eroğlu, "Sebzeler ne kadar renkliyse besin değerleri de o kadar yüksektir. Günleri renklere ayırın, bir gün sarı renklileri yiyin (greyfurt, bal kabağı, mısır, elma) bir gün koyu yeşilleri tercih edin (brokoli, pırasa) kırmızı ve moru da ihmal etmeyin" diyor. Eroğlu, önerilerini sıralıyor: Ağzınıza sakız ya da naneli kalorisiz şeker atın, bir bardak çay ya da su için.

AMELİYATSIZ GENÇLİK

İlerleyen yaşa bağlı göz çevresinde ve yüzde oluşan bazı sarkmalar, cerrahi olmayan yöntemlerle giderilebiliyor. Estetik ve Plastik Rek. Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, "Alt gözkapağındaki sarkmalar göz şeklinin bozulmasına, yağ fıtıklaşmaları şiş ve yorgun görünüme, aşağı bakışta görme alanının kısıtlanmasına neden olur. Kaşlardaki düşme gözkapağı sarkması gibi algılanıp yanlış, eksik müdahaleler yapılabilir. Cerrahi olmayan botoks, PRP, mezoterapi, dermapen, dolgu, ip askı yöntemleri gibi birçok işlem bulunuyor" diyor.

BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı sağlar.

GÖZLERE ROKA GÜCÜ

Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kan basıncını kontrol eder.

KABIZLIĞA KARŞI ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir.