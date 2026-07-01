Fıtık ameliyatsız tedavi: Robospine sistemi nedir?
Modern yaşam alışkanlıkları, bel ve boyun fıtık riskini artırıyor. Hastalığın tedavisinde cerrahi dışı seçenek önem teşkil ediyor. Prof. Dr. Semih Akı, “Robospine sisteminde sinirler üzerindeki yük hafifliyor. Ağrı azalıyor” diyor.
Hareketsiz yaşam, uzun süre masa başında çalışmak ve yanlış duruş alışkanlıkları, omurga rahatsızlıklarını yaygınlaştırıyor. Ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabilen bu sorunlarda cerrahi dışı tedaviler giderek daha fazla önem kazanıyor.
Omurga hastalıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik yöntemlere dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, "Robospine sisteminde, tedavi hastanın ihtiyaçlarına göre planlanıyor ve diskler ile sinirlerdeki baskının azaltılması sağlanıyor" diyor. Ameliyatsız ve robotik olarak yapılan Robospine sistemiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
KİŞİLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ İMKANI
Günlük yaşamına kısa sürede dönmek isteyenler için öne çıkan bir tedavi seçeneği. Omurgaya özel olarak uygulanan hareketlerle omurlar arasındaki baskının azaltılmasına yardımcı olan sistem, sinirler üzerindeki yükün hafiflemesini ve ağrının azalmasını hedefliyor. Diskler üzerindeki basıncın azalması, sıvı ve besin alışverişini destekleyerek doğal iyileşme sürecine katkı sağlayabiliyor. İşlem herhangi bir kesi veya girişim gerektirmediğinden anesteziye ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede kanama ve enfeksiyon gibi riskler de en aza iniyor. Bu teknoloji; robotik destekli programlar ve objektif analiz sistemleri sayesinde hastanın tanısına, şikâyetlerinin bulunduğu bölgeye ve ağrı şiddetine göre kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmasını mümkün kılıyor.
SEANSLAR 20-30 DAKİKA CİVARINDA
Robotik sistemler yardımıyla omurganın hareket açıklığı, kas dengesi ve ağrı düzeyi tespit edilerek hastaya bir yol haritası oluşturulur.
Uygulama, ihtiyaç doğrultusunda boyun, sırt ve bel bölgelerinin tamamına ya da yalnızca sorunlu bölgeye yönelik olarak gerçekleştirilebilir.
Seanslar genellikle 20-30 dakika sürerken, tedavi programı hastanın durumuna göre 5 ila 10 seans arasında planlanır.
Ofis çalışanları ise çoğu zaman birkaç gün içinde günlük yaşamlarına ve işlerine dönebilir. Ancak tedavi sonrasında elde edilen kazanımların korunabilmesi için hastaların önerilen egzersiz programına uyması çok önemli.
GENİŞ BİR GRUBA HİTAP EDİYOR
Uzun süre aynı pozisyonda çalışanlar fiziksel güç gerektiren işleri yapanlar, yoğun trafik nedeniyle hareketsiz kalanlar veya yanlış duruş alışkanlıklarıyla omurgasını zorlayan kişilerde de "Robospine sistemi" bir tedavi seçeneği. Bu tedavi yöntemi, sistem, bel ve boyun fıtıkları, fıtığa bağlı bacak ve kol ağrıları, omurilik daralması, skolyoz ve kifoz gibi postür bozuklukları, dejeneratif disk hastalıkları, faset eklem ağrıları ve kas spazmlarında önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca kas güçsüzlüğü ve omurga dengesizliği yaşayan, fizik tedaviden yeterli fayda göremeyen, ileri düzey kemik erimesi olan kişiler için de alternatif bir yöntem...