Fıtık ameliyatsız tedavi: Robospine sistemi nedir?

Hareketsiz yaşam, uzun süre masa başında çalışmak ve yanlış duruş alışkanlıkları, omurga rahatsızlıklarını yaygınlaştırıyor. Ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabilen bu sorunlarda cerrahi dışı tedaviler giderek daha fazla önem kazanıyor.

Omurga hastalıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik yöntemlere dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, "Robospine sisteminde, tedavi hastanın ihtiyaçlarına göre planlanıyor ve diskler ile sinirlerdeki baskının azaltılması sağlanıyor" diyor. Ameliyatsız ve robotik olarak yapılan Robospine sistemiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

Fıtıklarda ameliyatsız tedavi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) KİŞİLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ İMKANI Günlük yaşamına kısa sürede dönmek isteyenler için öne çıkan bir tedavi seçeneği. Omurgaya özel olarak uygulanan hareketlerle omurlar arasındaki baskının azaltılmasına yardımcı olan sistem, sinirler üzerindeki yükün hafiflemesini ve ağrının azalmasını hedefliyor. Diskler üzerindeki basıncın azalması, sıvı ve besin alışverişini destekleyerek doğal iyileşme sürecine katkı sağlayabiliyor. İşlem herhangi bir kesi veya girişim gerektirmediğinden anesteziye ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede kanama ve enfeksiyon gibi riskler de en aza iniyor. Bu teknoloji; robotik destekli programlar ve objektif analiz sistemleri sayesinde hastanın tanısına, şikâyetlerinin bulunduğu bölgeye ve ağrı şiddetine göre kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmasını mümkün kılıyor.