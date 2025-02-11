Fındık ile göbeği eritin!

En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor.

Göbeği eritiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrısını kesiyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor.



Model Gigi Hadid, ara öğünlerinde fındık tüketerek form tutuyor.