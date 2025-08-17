SON DAKİKA
Fibromiyalji kadınları daha çok etkiliyor: Tedavide antidepresan ve radyofrekans önemi

Yumuşak doku romatizması olarak bilinen fibromiyalji, boyun, sırt, omuz ve kalçalarda şiddetli kas ağrılarına yol açıyor. Prof. Dr. Kader Keskinbora, hastalığın tanısının zor olduğunu belirterek, tedavide serotonin ve adrenalin takviyeli antidepresanların yanı sıra radyofrekans uygulamasının ağrıları uzun süre azalttığını vurguluyor.

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, hayatı kabusa çeviriyor. Tanı konulması oldukça zor olan bu hastalık, daha çok kadınları tehdit ediyor. Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda tutulmalar ile kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor.

Keskinbora şu bilgileri veriyor:

''Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin maddelerini yerine koyan antidepresanların kullanımı önem taşır. Ayrıca boyun, omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Uygulama bir kez yapılıyor ve ortalama 6 ay ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve sırt ağrıları azalır.''

