Yaz aylarında varis şikayetleri artıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar

TEDAVİSİ MÜMKÜN...

Günümüzde varis hastalığını veya venöz yetmezliğini yüzde 100 engellemeye yarayan etkili bir yöntem bulunmuyor. Ancak varis çorabı, varis ilaçları kullanmak damar duvarı güçlendiriyor ve hastalığı yavaşlatıyor. Varisin teşhisinde renkli doppler ultrasonografi yöntemi uygulanıyor. Üç ayrı tedavi seçeneği yer alıyor. Dr. Alur, tedavi şunları söylüyor: Cerrahi tedavi ve kapalı yöntemlerle varisli damarın ablasyonu, skleroterapi bulunur. Ancak özellikle skleroterapinin yaz aylarında hastanın tatile gideceği, güneşleneceği zaman dilimine denk gelmemesi gerekir. Çünkü ciltteki kılcal varislerin skleroterapi yani köpük tedavisi ile yok edildikten sonra güneşte kalması ve varisleri olduğu bölgelere güneş ışınlarının fazla temas etmesi, ciltte renk değişikliğine pigmentasyona ve lokal reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Varis (DHA)

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Varis, bacakta ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissine yol açar. Hastalar bacakta sürekli bir sızlama olduğunu ve dinlenseler de geçmediğini ifade eder. Geç dönem varis hastalarında özellikle ayak bileği iç tarafında şişme ve siyaha yakın renk değişikliği başlar. Bu alan kaşıntılıdır ve yara açılabilir. Varis, daha çok kadınları tehdit ediyor. Şikayetler hastadan hastaya değişiyor. Ancak genelikle bacakta ağrı ve şişkinliği yol açıyor.