Yaz aylarında varis şikayetleri artıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar

Sıcak hava, varis şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, bu aylarda hastaların ağrı ve ödemden yakındığına dikkat çekiyor. Tedavi yöntemleri ve alınacak tedbirler hakkında önemli bilgiler veriyor.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Yaz aylarında varis şikayetleri artıyor: Uzmanlardan önemli uyarılar

Yazın gelmesiyle hava sıcaklıkları artıyor. Termometreler, rekor dereceleri gösteriyor. Bu durum, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sıcak havayla birlikte varis şikayetleri de kendini gösteriyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur sıcakların kan damarlarını genişlettiğini, bu durumun da varise yol açtığını belirtiyor. Önemli uyarılarda bulunuyor.

Varis (İHA)Varis (İHA)

NASIL OLUŞUR?

Toplardamarların içinde kanın kalbe doğru tek yönde hareketini sağlayan ve kanın ayaklara doğru geri kaçışını önleyen kapakçıklar bulunuyor. Bu kapakçıkların görevini yerine getirememesiyle kan bacakta toplanıyor. Bunun sonucu olarak da varis oluşuyor. Bacaklardaki kırmızı, mavi veya mor renge dönüşerek genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesine varis deniyor. İhmale gelmeyen bu durum, tedavi edilmediğinde Kronik Venöz Yetmezlik (KVY) isimli hastalığa yol açıyor.

Varis (İHA)Varis (İHA)

HAREKETSİZLİK RİSKLİ

Op. Dr. Alur, KVY hastalığının herhangi bir yaşta görülebildiğini söylüyor. Kadınlarda ise erkeklere oranla daha çok ortaya çıkabiliyor. Uzun süre ayakta durmayı gerektiren işi olan kişilerde daha sık görülüyor. Sürekli oturarak çalışmak daha az olsa da risk taşıyor. Varisin yol açtığı ağrılar, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Varis (İHA)Varis (İHA)

TEDAVİSİ MÜMKÜN...

Günümüzde varis hastalığını veya venöz yetmezliğini yüzde 100 engellemeye yarayan etkili bir yöntem bulunmuyor. Ancak varis çorabı, varis ilaçları kullanmak damar duvarı güçlendiriyor ve hastalığı yavaşlatıyor. Varisin teşhisinde renkli doppler ultrasonografi yöntemi uygulanıyor. Üç ayrı tedavi seçeneği yer alıyor. Dr. Alur, tedavi şunları söylüyor: Cerrahi tedavi ve kapalı yöntemlerle varisli damarın ablasyonu, skleroterapi bulunur. Ancak özellikle skleroterapinin yaz aylarında hastanın tatile gideceği, güneşleneceği zaman dilimine denk gelmemesi gerekir. Çünkü ciltteki kılcal varislerin skleroterapi yani köpük tedavisi ile yok edildikten sonra güneşte kalması ve varisleri olduğu bölgelere güneş ışınlarının fazla temas etmesi, ciltte renk değişikliğine pigmentasyona ve lokal reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Varis (DHA)Varis (DHA)

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Varis, bacakta ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissine yol açar. Hastalar bacakta sürekli bir sızlama olduğunu ve dinlenseler de geçmediğini ifade eder. Geç dönem varis hastalarında özellikle ayak bileği iç tarafında şişme ve siyaha yakın renk değişikliği başlar. Bu alan kaşıntılıdır ve yara açılabilir. Varis, daha çok kadınları tehdit ediyor. Şikayetler hastadan hastaya değişiyor. Ancak genelikle bacakta ağrı ve şişkinliği yol açıyor.

