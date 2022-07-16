Fazla tuz ömrü kısaltır (Sağlık haberleri)

ABD'li bilim insanları araştırdı. Tulane Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre tuz tüketiminin ölümle ilişkisi ortaya çıktı! Yiyeceklerdeki tuzun kanser ve kalp hastalığına yol açtığı anlaşıldı. Obezite Araştırma Merkezi direktörü Dr. Lu Qi, "Sağlıklı hayat için tuzu azaltmalıyız. Günde 6 gramdan fazla tüketmemeliyiz" ifadesini kullandı.

SİVİLCELERE SARI KANTARON

Şifa kaynağı sarı kantaron, tamamlayıcı tıp alanınca hastalıklara derman oluyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Depresyon şikayetlerini azaltan bu mucizevi yağ, kaygıyı alıyor. Menopoza bağlı sıcak basması şikayetlerini bitiriyor. Migren ağrısını dindiriyor. Yüzdeki yara izlerini ve sivilceleri yok eden sarı kantaron, ciltte zamanla oluşan kırışıklıklarla da mücadele ediyor.

KOLESTEROLE ÇARE ENGİNAR

Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Kansere karşı korur. Kolesterolü düşürür. Şeker hastalığını kontrol eder. Sigara içenlerin vücudundaki nikotin miktarını azaltır.

YABAN MERSİNİNE BAK!

Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Göz sağlığını korur, kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. İçerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.

SUMAK DİYABETİ ÖNLER

Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Kan şekerini dengeler. Enfeksiyonlara karşı korur. Kolesterolü engeller ve kalp hastalığına karşı koruma sağlar.

GÜÇLÜ HAFIZANIN ALTIN FORMÜLÜ

ARAŞTIRMALAR, doğru beslenmenin hafıza üzerindeki etkisini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Mazlum Tan, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

YABAN MERSİNİ: Güçlü antioksidan etkisiyle Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

YUMURTA: A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Hafızayı güçlendirir.

KURUYEMİŞLER: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Depresyona iyi gelir.

KIRMIZILAHANA: Beyinde hücre hasarını azaltır. Uzun süreli hafızayı canlandırır. Alzheimer'ı önler.

BİTTER ÇİKOLATA:

Beyni güçlendiren endorfin salınımını artırır. İçerdiği kakaodaki antioksidanlar, odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

OMEGA-3:

Beyin fonksiyonları için önemli yere sahiptir. Balık, ceviz, semizotu ve keten tohumunda bolca bulunur.