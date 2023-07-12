Fazla kiloların suçlusu Polikistik Over sendromu! Uzman isimden uyarı

Hormonal bozukluk Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda sık görülüyor. Başlangıç döneminde belirti vermese de zaman içerisinde birtakım semptomlar ile kendini gösteriyor.
Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, çoğu kadında görülen ortak belirtileri şöyle anlatıyor: Kanda androjen hormonlarının artışına bağlı olarak ortaya çıkan; ciltte yağlanma, sivilcelenme, erkek tipi tüylenme, tüylerin koyulaşması ve kalınlaşması ve aşırı saç dökülmesi gibi problemler, düzensiz yumurtlama sonucunda adet olamama veya düzensiz adet görülmesi, hamile kalmada zorluk yaşama, tekrarlayan düşükler, kısırlık, özellikle karın bölge- sinde yağlanma, kiloda artış ve kilo vermede zorluk yaşama gibi kilo problemleri.
Sönmezer, PKOS tanısının, hastanın şikayetleri, fizik muayene, ultrason ve kan testleri ile konabildiğini söylüyor.
Bu tanı kriterlerinden en az iki tanesinin gözlenmesi gerektiğini belirtiyor: Uzun süren adet gecikmeleri ya da hiç adet görememe gibi yumurtlama bozuklukları olması, yapılan ultrasonografide tipik PKO görüntüsünün gözlemlenmesi, ultrasonda çapları 8-10 mm'yi geçmeyen, yumurtalıkların birinde veya her ikisinde yerleşim gösteren çok sayıda kist (folikül) bulunması, PKOS'ta hormon ve tam kan sayımı testleri ile kandaki androjen hormonlarının seviyesi ile FSH ve LH adlı hormonların seviyelerinin tespiti.
EGZERSİZ YAPIN
Sönmezer, "Sağlıklı beslenme, egzersiz ve kilo kontrolü gibi faktörlere dikkat edin. Vücuttaki hormon dengesinin sağlanması, yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amacıyla ilaç tedavileri; yumurtlama fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda ise kapalıyöntemlerle yumurtalıklara yönelik cerrahi girişimlere başvurun.
KESİN TEDAVİ YOKTUR
PKOS için standart ve kesin bir tedavi yönteminin bulunmadığını söyleyen Op. Dr. Meral Sönmezer, uygulanacak olan tedavi yönteminin hekim tarafından kişiye özel olarak planlanması gerektiğini belirtiyor. Hastalığın uzun süre tedavi edilmediği durumlarda; tip 2 diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, obezite ve rahim kanseri gibi hastalıkların gelişmesine yol açabileceğini anlatıyor.