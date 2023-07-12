Fazla kiloların suçlusu Polikistik Over sendromu! Uzman isimden uyarı





Bu tanı kriterlerinden en az iki tanesinin gözlenmesi gerektiğini belirtiyor: Uzun süren adet gecikmeleri ya da hiç adet görememe gibi yumurtlama bozuklukları olması, yapılan ultrasonografide tipik PKO görüntüsünün gözlemlenmesi, ultrasonda çapları 8-10 mm'yi geçmeyen, yumurtalıkların birinde veya her ikisinde yerleşim gösteren çok sayıda kist (folikül) bulunması, PKOS'ta hormon ve tam kan sayımı testleri ile kandaki androjen hormonlarının seviyesi ile FSH ve LH adlı hormonların seviyelerinin tespiti.