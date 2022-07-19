Fazla C vitamini böbreğe sataşır (Sağlık haberleri)

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Bağışıklığı güçlendirmek için fazla miktarda alınan C vitamini böbrek taşına yol açıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Akıncı, böbrek taşının daha çok erkeklerde görüldüğüne dikkat çekiyor. Alınabilecek tedbirleri sıralıyor: Mutlaka kilo vermeli, egzersiz yapmalı, bol bol su içmeli. Bunun dışında lifsiz gıdalar tüketmeli. Tuz ve şekerden uzak durmalı. Her gün bir limon tüketmeli...

KARPUZ ZAMANI

Yazın en sevilen meyvesi karpuz vücudu koruyor. Dyt. Betül Yurdakul, glisemik indeksi yüksek olduğu için dikkatli tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Faydalarını sıralıyor:

A ve C vitaminleri içerir. Cildi besler. Saçları nemlendirir. Peynirle tüketildiğinde tok tutar.

LİKOPEN deposudur. Kanserli hücreleri yok eder. Bağışıklığı güçlendirir. Prostat kanserinden korur.

HEM su hem de lif içerir. Bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.

KALP sağlığını korur. Kan basıncını dengeler.

SPORDAN sonra tüketildiğinde, kas ağrılarını azaltır. Kasları güçlendirir.

TANSİYONA ANTEP FISTIĞI

Vücuttaki enfeksiyonu temizleyen antep fıstığı, öksürüğü hafifletir. Kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir. Kanserle savaşır. Antioksidan etkisiyle yaşlılığı bitirir. Kan şekerini dengeler. Yüksek tansiyonu düşürür. Böbrek ve mesane sağlığına iyi gelir. Kansızlığı da bitirir.

ROMATİZMANIN DOKTORU

Romatizma ağrılarını dindiren kuşburnu, kolesterolle savaşır. Kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır. Kan şekerini dengeler. Cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Kemik erimesini önler.

HEMOROİDE YER ELMASI

Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Saç dökülmesini durdurur. Öksürüğü keser. Hemoroit oluşumunu engeller.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI NANE

Hazımsızlığı gideren nane, akciğerleri temizler. Öksürüğü hafifletir. Mide ağrısını dindirir. Mide bulantısını alır. Sivilceleri yok eder. Baş ağrısını hafifletir. Metabolizmayı düzenler. Bağırsakları temizler. Sindirimi hızlandırır.

ŞİFA SAÇIYOR

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden kelle paça, şifa dağıtıyor. Faydaları sıralanıyor:

VÜCUTTAKİ bakterileri ve enfeksiyonu temizler.

ENERJİ verir. Yorgunluğu alır. Doyurucudur.

KOLAJEN deposudur. Cilt hücrelerini yeniler.

BEYİN dostudur. Hafızayı güçlendirir.

KAS ve kemik yapısını güçlendirir.

SAÇ dökülmesini bitirir.

GÖZLERİ güçlendirir. Katarakt ve sarı noktayla savaşır.

ENFEKSİYONLA savaşır.