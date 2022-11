Erkeklerin korkulu rüyası! Prostat ve andropoz hakkında bilmeniz gerekenler...

Yaşla birlikte erkeklerde cinsel sorunlar görülmeye başlıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Deveci, erkeklerin korkulu rüyası prostat ve andropoz hakkında bilgi veriyor. Her iki hastalığın da yaşlanmanın bir sonucu olarak görüldüğünü belirterek "Çoğunlukla prostat hastalığı tedavi edilirken andropoz bulguları göz ardı edilir. Oysa bu iki durum birlikte değerlendirilmelidir" uyarısında bulunuyor. Andropozun göbek çevresinde yağlanmaya neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serkan Deveci, "Andropoz tedavisinde amaç düşük testosteronu yerine koymaktır. Replasman ağızdan, kas içine, cilt altına yolla yapılabilir. Seçim hasta ve hekim tercihine göre belirlenebilir. Günümüzde en çok kabul gören yöntem cilt üzerine sürülen (jel, flaster) formlardır" diyor. İlaçların başarı tedavideki oranlarını da açıklayan Deveci, şöyle devam ediyor: Uygun tanı ve tedaviyle birlikte yaşam kalitesinde artış görülür. Kardiyovasküler riskte azalma gerçekleşmesi beklenmektedir.



ANTİBİYOTİĞİ BIRAK KARANFİLE BAK

Kara kış kapıyı çalıyor! Boğaz ağrısı şikayetleri de artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrısı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor... Adaçayı: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser.

Nane: Boğazı yumuşatır. Günde 2 fincandan fazla içilmemelidir.

Nar kabuğu: Boğaz enfeksiyonlarını iyileştirir. IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Günde 2-3 fincan içilebilir.

Karanfil: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.

Meyan kökü: Balgam söktürücüdür. Demlendikten sonra gargara yapılır.

Toz karabiber: Öksürüğü keser. Nefes açar.



KALP DOKTORU ŞALGAM

Besleyici içeriyle şalgam şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, demir ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Kansızlıkla mücadele eden şalgamsuyunun faydaları şöyle sıralanıyor:

AĞIzdaki enfeksiyonları önler. Mide ve bağırsak kanserini engeller.

Kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitirir.

Akciğerleri temizler.

C vitamini içeriğiyle yaşlanma ve kırışıklığı azaltır.

Egzama ve sedef şikayetlerini azaltır.

Damarları temizler. Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelir.

Romatizma ağrısını keser.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.



AYVAYI YEDİK

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden ayva, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatıyor. Mide ve bağırsak hastalıklarını engelliyor. Fayfaları şöyle sıralanıyor: Kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. Tok tutar. C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendirir. Saçların uzamasına yardımcı olur. Cildin genç kalmasını sağlar. Kansere karşıkoruma sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Bağırsak dostudur. Kabızlığı engeller. Kansızlığa iyi gelir. Ağız kokusunu bitirir.



DİYABETE YABAN MERSİNİ

Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Gözleri korur, kataraktı engeller. Diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir.



KOLESTEROLE SUMAK YETER

Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Enfeksiyonlara karşı korur. Kolesterolü engeller.



KANSERE ENGİNAR

Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Diyabeti önler.

