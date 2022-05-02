Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor (Sağlık haberleri)

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, bu hastalığın gece sık idrara çıkma, mesanenin tamamen boşalmadığı hissi gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalığın genetik etkisine de değinen Prof. Dr. Mustafa Sofikerim "Yaşlandıkça BPH ve prostat kanserine yakalanma olasılığı artar. Akrabalarda görülmesi BPH ve prostat kanserine yakalanma riskini yükseltir. Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazladırr" diyor. Şöyle devam ediyor: Prostat kanserinin tedavisinde hastalığın seyrine göre aktif izleme ya da radikal prostatektomi işlemi gerekir. Radyasyon tedavisinde, prostat kanserini yok etmek için yüksek enerjili X ışınları kullanılır. Prostat kanserinin büyümesini tetikleyen erkeklik hormonlarını engellemek için ilaç tedavisi de verilebilir.

SİNSİ DÜŞMAN BÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbrekler, atık ürünleri vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon, diyabetin ve aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar sürebilirken, 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniyor.

SARIMSAĞI DENEYİN

Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı sağlık sorunların kaynaklanıyor. Aşırı tuz tüketimine dikkat çeken Dr. Rana Omirova, uyarıyor: Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, dereotu, maydanoz kullanın. Turşu, konserve, zeytin gibi besinleri tüketmeden önce suda bekletin.

ANNELİĞİN REÇETESİ

Beslenme bozuklukları, kısırlığa neden oluyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, doğru beslenmenin doğurganlığı artırdığını vurguluyor. "Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi çok önemli" diyor. Domates, salatalık, marul, dereotu gibi sebzelerin tüketilmesini öneriyor.

KALPLERE DOKUNAN BESİNLER

YEŞİL ÇAY: Bol antioksidan, A, E ve C vitaminleri içerir. Günde bir fincan içmek kalp hastalıklarından korur.

BALIK: Omega-3 deposudur. Haftada en az bir kez tüketilmesinde fayda vardır.

ÇİKOLATA: Bitter çikolata kalp sağlığı için faydalıdır. Günde 2-3 parça tüketilmesi, tansiyonu ve kolesterolü düşürür.

KUŞKONMAZ: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

CEVİZ: Kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç ceviz yemek damar sertleşmesini önler.

YULAF EZMESİ: İçerdiğindeki lifler sayesinde kalp sağlığını korur.

CAN YAKAN GÜZELLIK

Günümüzde herkes yıllara meydan okuyan güzel ve genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Salih Gürel, tam da mevsim geçişlerinde cildin nemini kaybettiğini söylüyor. Cilt dostu besinleri sıralıyor:

KIRMIZIBİBER: İçerisindeki C vitamini sayesinde cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.

HAVUÇ: Kozmetik ürünlerinde kullanılan havuç cildi güzelleştirir. Pürüzsüzleştirir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.

KANSIZLIĞA PORTAKAL

C vitamininden zengin portakal, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Diyabeti tedavi eder. Kırışıklıkları önler.

DiYABETE KARANFİL

Antioksidan etkiye sahip karanfil, karaciğeri toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Baş ağrısını iyileştirir.

ENFEKSİYONA KARAB,BER

En sevilen baharatlardan karabiber, doğal antibiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlara iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Sindirimi hızlandırır.