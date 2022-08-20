Erkeklerin korkulu rüyası böbrek taşında erken tanı ve doğru tedavi büyük önem taşıyor

AZ su içmek, aşırı tuzlu beslenmek, yüksek proteinli diyetler yapmak ve hareketsiz... Tüm bu nedenler böbrek taşının görülme sıklığını artırıyor. 20-50 yaş arasında tespit edilen ve erkeklerde daha çok ortaya çıkan bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmemesi ise böbreklere zarar veriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Enis Rauf Coşkuner, böbrek taşıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara değiniyor. Önemli bilgiler veriyor.

YANLIŞ: Taşı düşürdüm, kurtuldum!

DOĞRU: Ağrılar geçince hasta taşını düşürdüğünü ve hastalığın tekrarlamayacağını düşünüyor. Ancak hastaların tedaviden sonra da doktor kontrolünde olması gerekiyor. 6 YANLIŞ: Taş için en ideal tedavi su içmektir.

DOĞRU: Böbrek taşlarıyla mücadelede sıvı alımı çok önemlidir. Ancak taş tedavisi için sadece su içmek yeterli değildir. Günde 2-3 litre su içilmelidir.

YANLIŞ: Taş düşürmede kaynak suları ve bitkisel tedavi çok faydalı.

DOĞRU: Taş için medikal tedavi ürolog tarafından yapılmalıdır. Herkesin taşı kendine özeldir. Taş düşüren diğer tanıdıklardan veya çevreden alınan bilgi kişide yanlış sonuçlar doğurur. Taşın yok olmasını sağlayacak veya düşmesini kolaylaştıracak mucizevi bitki yoktur.

YANLIŞ: Taşın kaynağı kalsiyumdur. Diyette bunu kısıtlamak gerekir!

DOĞRU: En sık görülen taş tiplerinde ana bileşen kalsiyumdur. Ancak bu durum kalsiyum alımını kısıtlayarak tedavi edilmez. Günlük kalsiyum alımı bilinçsiz şekilde düşürülmemelidir

YANLIŞ: Taş tedavisinde ameliyat son çaredir.

DOĞRU: Tedaviye ancak ürolog karar verir. Eğer alternatifiniz varsa hekim başka seçenekler sunabilir. Ancak bazı koşullarda tek seçenek cerrahi olabilir.

YANLIŞ: Ameliyat oldum, bir daha sorunum olmaz.

DOĞRU: Taş düşürmüş ve ameliyat olmuş hastalar, düzenli kontrolleri aksatmamalıdır. Böylece yeni taş oluşum riski için hasta takip edilerek erken tespit edilen yeni taşlar daha kolay ve bilinçli bir şekilde tedavi edilir.

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