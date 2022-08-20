Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Krizi eşinle çözmelisin

2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Hamileliğimden beri eşime karşı isteğim kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

Sık sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Bu durum isteksizlik diye tarif edilir. İlişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse Psikolog, Kadın Hastalıkları veya İç Hastalıkları Uzmanı'ndan destek alın.