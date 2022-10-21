Erkeklerin korkulu rüyası andropoz duygusal ve fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor

Halk arasında hem erkek menopozu hem de orta yaş bunalımı olarak bilinen andropozun bazı fiziksel belirtilerin yanında psikolojik etkileri bulunuyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülnur Şen, özellikle 50'li yaşların başlarında ortaya çıkan hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: Andropoz, cinsel fonksiyon bozukluğu, erektil disfonksiyon bozukluğu, depresyon, kendine güven kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan duygusal ve fiziksel belirtileri olan bir hastalıktır.
HEKİME DANIŞMADAN ÇEKİNMEYİN
Stres, uyku hijyeninin bozulması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çok fazla alkol tüketimi andropoza davetiye çıkarmaktadır. Andropoz yaşayan kişinin uzman bir hekime danışma konusundaki mahcubiyeti teşhis konulmasını ve zamanında müdahale edilmesini zorlaştırmaktadır. Andropoz belirtilerini gösteren kişilerin hekimi ile bu konuları rahatça konuşabilmesi tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Bu yaş grubunda olan kişilerde mutsuzluk, keyifsizlik, yaşam enerjisinde düşüklük, motivasyonda düşüklük, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler varsa mutlaka uzmandan yardım almalısınız. Hekimler de belirtilerden yola çıkarak mutlaka cinsel konuları ayrıntılı sormalı ve farklılık gözlemledikleri takdirde ilgili branşlara danışanlarını yönlendirmelidir.
HOBİ ALANLARINIZA YÖNELİN
Depresyon ve anksiyete belirtileri belirgin olduğu durumlarda uygun psikofarmalojik tedavi uygulamak, kişinin hayatında önemli değişiklikler meydana getirir. Uygun spor dallarına yönlendirmek, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol konusunda psiko eğitim vermek, uyku hijyeninin düzenlenmesi ve kişiyi uygun hobi alanlarına yönlendirmek, andropoz belirtilerini azaltır.