Erkeklerin korkulu rüyası andropoz duygusal ve fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor





HEKİME DANIŞMADAN ÇEKİNMEYİN

Stres, uyku hijyeninin bozulması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çok fazla alkol tüketimi andropoza davetiye çıkarmaktadır. Andropoz yaşayan kişinin uzman bir hekime danışma konusundaki mahcubiyeti teşhis konulmasını ve zamanında müdahale edilmesini zorlaştırmaktadır. Andropoz belirtilerini gösteren kişilerin hekimi ile bu konuları rahatça konuşabilmesi tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Bu yaş grubunda olan kişilerde mutsuzluk, keyifsizlik, yaşam enerjisinde düşüklük, motivasyonda düşüklük, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler varsa mutlaka uzmandan yardım almalısınız. Hekimler de belirtilerden yola çıkarak mutlaka cinsel konuları ayrıntılı sormalı ve farklılık gözlemledikleri takdirde ilgili branşlara danışanlarını yönlendirmelidir.