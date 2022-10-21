Dikkat çocuklarda karın ağrısı şikayeti ihmale gelmiyor!

Özellikle çocuklarda karın ağrısı şikayetinin ciddiye alınması gerekiyor. Ailelerin kendi başlarına tanı koymaması gerektiğini söyleyen Dr. Elnur Nurullayev, "Bu sebeplerin tanısını koyabilecek tek kişi doktordur. Aileler, gelişigüzel ağrı kesici ilaçları çocuklarına vermemeliler. Çocuktaki karın ağrısı cerrahi bir hastalıktan dolayı olabilir. Çocuğun hayatını riske atmamak için mutlaka doktora başvurmak en doğru davranıştır" diyor.
ENFEKSİYONLA BURUN BURUNA
Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, soğuk algınlığı enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının artışa geçebileceğini hatırlatıyor. Öneride bulunuyor: Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin.
DİŞ AĞRISINA TARHUN
Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.
AYVA YE GÖZE GELME
Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Cildin genç kalmasını sağlar.