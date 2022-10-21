Dikkat çocuklarda karın ağrısı şikayeti ihmale gelmiyor!





ENFEKSİYONLA BURUN BURUNA

Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, soğuk algınlığı enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının artışa geçebileceğini hatırlatıyor. Öneride bulunuyor: Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin.



DİŞ AĞRISINA TARHUN

Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.



AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Cildin genç kalmasını sağlar.

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