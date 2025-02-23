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Erkeklerin kalp sağlığını koruması için tüketmesi gereken besinler nelerdir?

Erkeklerin beslenme alışkanlıkları, kadınlara göre farklılık gösteriyor. Daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein ihtiyacı daha fazla olurken, kalp sağlığını korumak için folat içeren besinlere yönelmeleri gerektiği vurgulanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Erkeklerin kalp sağlığını koruması için tüketmesi gereken besinler nelerdir?

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    Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor. Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.

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    Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeleri tüketmesi öneriliyor. Yine maydanoz, brokoli, lahana ve kivi, yaşlanmayı engelliyor.

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