Erkeklerin kabusu prostat! Tedavide geç kalmak ciddi sorunlara yol açıyor

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 50'li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kenan Korkmaz, bu sağlık sorununun uyku düzenini bozduğunu, kronik yorgunluk ve halsizliğe neden olduğu ayrıca cinsel hayatı da olumsuz etkilediğini belirtiyor.







ENFEKSİYONA YOL AÇAR

Prostat, daha çok erkeklerde idrar yapamama şikayetiyle kendini belli ediyor. İdrara başlarken bekleme, sık idrara gitme, gece 1 defadan fazla idrara kalkma, geride idrar kalması hissi gibi sıkıntılara yol açıyor. İleri dönemde ise yoğun idrar kanamaları, sık idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği görülebiliyor.







YA İLAÇ YA AMELİYAT

Prostat büyümesinin tedavi yöntemlerine değinen Op. Dr. Korkmaz, şöyle devam ediyor: Prostat hastalıklarında, öncelikle ilaç tedavisi ile başlanır ve hastaların yüzde 70 den fazlası iyileşir. İlaçla düzelmeyen veya çeşitli nedenlerle ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir. Ameliyattan sonra da yapılan ameliyata bağlı olarak 5 yılda yüzde 2-20 arası nüksetme ihtimali vardır.







MUCİZE BESİNLER

Prostatla mücadelede, besinler de yardıma koşuyor. Uzmanlar, erkeklere şu besinleri öneriyor:

DOMATES: İçerisindeki likopen ile prostat sağlığını dengeler. Güçlü bir antioksidandır. Prostat büyümesini engeller.

ZERDEÇAL: Prostat kanseriyle mücadeleye yardımcı olur. Enfeksiyonu temizler.

NAR: Güçlü bir antioksidandır. Prostatın büyümesini engeller. Prostat kanserinden de korur.

SOMON: İçerdiği Omega-3 sayesinde prostat hastalıklarına karşı koruma sağlar.

YEŞİL ÇAY: Bakteri ve virüsleri yok eder. Günde 3 bardak tüketmek gerekir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Prostat sağlığına faydalıdır. Günde bir avuç tüketmek, prostat büyümesini engeller.