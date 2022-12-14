Erkeklerin kabusu prostat! Sinsi ilerleyen bu hastalıkta düzenli kontrol önem taşıyor

Prostat kanseri, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor! Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bu hastalık, sinsi ilerliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, prostat kanserinde genetik faktörlere dikkat çekiyor. Babada ve erkek kardeşlerde prostat kanseri görülmesi, ailede meme kanseri riskini artıran genler olması durumunda düzenli kontrolün önem taşıdığını belirtiyor. 50 yaşın üzerindeki erkeklerde en az yılda 1 kez PSA kontrolü ve muayeneyi öneriyor. Tedaviyle ilgili şu bilgileri veriyor: Aktif izlem, radikal prostatektomi ve radyoterapi seçenekleri mevcuttur. Laparoskobik ve robotik cerrahinin de daha az ağrı avantajı vardır.