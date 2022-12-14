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    Erkeklerin kabusu prostat! Sinsi ilerleyen bu hastalıkta düzenli kontrol önem taşıyor

    Yaşın ilerlemesiyle beraber ortaya çıkan prostat kanseri sinsi bir şekilde ilerliyor. Düzenli kontrol önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Erkeklerin kabusu prostat

    Prostat kanseri, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor! Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bu hastalık, sinsi ilerliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, prostat kanserinde genetik faktörlere dikkat çekiyor. Babada ve erkek kardeşlerde prostat kanseri görülmesi, ailede meme kanseri riskini artıran genler olması durumunda düzenli kontrolün önem taşıdığını belirtiyor. 50 yaşın üzerindeki erkeklerde en az yılda 1 kez PSA kontrolü ve muayeneyi öneriyor. Tedaviyle ilgili şu bilgileri veriyor: Aktif izlem, radikal prostatektomi ve radyoterapi seçenekleri mevcuttur. Laparoskobik ve robotik cerrahinin de daha az ağrı avantajı vardır.



    PORTAKAL ŞİFA DOLU
    C vitamini bombası portakal, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kabuğu iyüzdeki siyah noktaları temizler. Kuru cildi nemlendirir ve yüzü parlatır.



    SAFRAYA ELMA
    Her mevsimin sevilen meyvesi elma, metabolizmayı hızlandırır. Safra kesesini ve bağırsak sağlığını koruyan elma, kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür.



        KİŞNİŞLE GÜZEL KOKUN
        Güzel kokusuyla yemekleri tatlandıran kişniş, gözleri güçlendirir. Yorgunluğu azaltır. Kalp krizi ve felce karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ağız kokusunu giderir.

        KOLES'TERÖR'E TARÇIN
        Her gün yarım çay kaşığı tarçın tüketmek, kolesterolü düşürüyor. Balla birlikte tüketildiğinde ise kalp hastalıklarını ve cilt enfeksiyonlarını önlüyor.

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        Haberler Sağlık Erkeklerin kabusu prostat! Sinsi ilerleyen bu hastalıkta düzenli kontrol önem taşıyor
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