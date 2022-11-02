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    Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında gelen prostatın çözümü düzenli kontrolden geçiyor

    Erkeklerin kabusu prostat, 40 yaşını bekliyor! Tedavi edilmediğinde ise böbreklere zarar veriyor. Çözümü, düzenli kontrolden geçiyor... İşte tüm detaylar...

    40’tan sonra prostatı yakala

    İleri yaştaki erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Aslında erkek üremesinde önemli bir göreve sahip olan prostat bezinin belli bir yaştan sonra büyümeye başlaması, bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine bile neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...



    İHMAL ETMEYİN
    İyi huylu prostat büyümesi, sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama ve geceleri birkaç defa idrara kalkma ihtiyacı ile belirti veriyor. Doç. Dr. Yalçınkaya, prostat bezi büyümelerinde idrar yolu iltihabı olma riskinin de arttığını belirtiyor. Prostat bezinin aşırı büyümesi, tuvalete çıkmayı da engelliyor. Bu durum tedavi edilmediğinde idrar keselerinde bozulma, böbreklere doğru idrar yollarında genişleme ortaya çıkabiliyor. İdrar yollarındaki bu bozulma sonucu artan basınç nedeniyle böbrek yetmezliği görülebiliyor.



    TEŞHİS İÇİN...
    İyi huylu prostat büyümeleri, tedavi edilebiliyor. Kapalı yöntemle prostatın lazerle tedavisi en çok tercih edilen yöntemi oluşturuyor. İyi huylu prostat büyümesi dendiğinde herkes prostat kanserinden korkuyor. Ancak bu büyümeler, hemen kansere dönüşmüyor. Ancak benzer belirtiler ortaya koyduğundan doğru ve düzenli bir tedavi gerektiriyor.



        BAŞARI ŞANSI ARTAR
        Prostat kanserinde tümörlü hücre prostat dokusu içinde sınırlıyken yakalanıp tanı konulursa tedavide başarı şansı artıyor. Geç kalınmış ve prostatın dışına yayılmış hastalıklarda ise tedavi şansı giderek azalıyor. Prostat kanserinin erken tanısı için her erkeğin 40 yaşından sonra yılda bir defa hiçbir şikayeti olmasa bile üroloji hekimine başvurması öneriliyor.



        SÜPER BESİNLER
        Prostattan korunmada besinler de ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar o besinleri sıralıyor:
        Rafadan yumurta: Selenyum zengini yumurta, prostat kanseri riskini yüzde 50 azaltır.
        Somon: Omega 3 içerir. Prostat büyümesini engeller.
        Domates: Özellikle pişmiş tüketildiğinde prostat bezi hücrelerini güçlendirir.
        Meyve: Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen antioksidan içeriği sayesinde prostat kanserini engeller.
        Soğan ve sarımsak: Düzenli tüketimi prostat sağlığını korur.

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        Haberler Sağlık Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında gelen prostatın çözümü düzenli kontrolden geçiyor
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