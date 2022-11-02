Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında gelen prostatın çözümü düzenli kontrolden geçiyor

İleri yaştaki erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Aslında erkek üremesinde önemli bir göreve sahip olan prostat bezinin belli bir yaştan sonra büyümeye başlaması, bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, tedavi edilmeyen prostat büyümesinin, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine bile neden olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...