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    Erkekleri tehdit eden mesane kanseri sırtımızdan vuruyor

    Mesane kanseri, erkekleri tehdit ediyor. Sırt ağrısı ve kilo kaybına neden oluyor. Uzmanlar erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    Mesane kanseri sırtımızdan vurur

    Erkeklerde görülen ürolojik hastalıklar yaşam kalitesini düşürüyor. Kısırlığa bile neden olabilen bu hastalıklardan korunmada düzenli kontrol öneriliyor. Düzenli kontrol sayesinde erken teşhis edilen hastalıkların tedavisinde başarı şansı artıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hakan Yoldakalmaz, erkekler arasında sık görülen mesane kanseri hakkında bilgi veriyor.



    HIZLA YAYILIYOR
    Mesane kanseri, mesanedeki hücrelerin kontrol edilemez bir şekilde büyümesiyle oluşuyor. Bu hücreler zamanla bir tümör halini alıyor. Mesanenin derin tabakalarına ve daha sonra vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli taşıyor.



    AİLENİZDE VAR MI?
    Mesane kanserine yakalanmada sigara etkili oluyor. Tanı konulan ve tedavi edilen hastalarda dahi sigara içiciliğinin bırakılması kanserin tekrarlamaması açısından önem taşıyor. Mesane kanserinde 50 yaşın üzerindekiler risk altında bulunuyor. Bu hastalıkta genetik faktörler de etkili oluyor.



        ERKEN TEDAVİ ŞART
        Mesane kanserinin tanısı, idrar tahlili ve idrardaki renk değişiklikleriyle konuluyor. Küçük boyuttaki tümörler için ultrasonografi, büyük olanlar için ise tomografi, manyetik rezonans ve ürografi ile de tümörler saptanıyor. Hastalığın ilk evrelerinde mesane içerisinden yapılan endoskopik bir girişim ile tümör çıkartılabiliyor. İlerlemiş olanlarda ise mesanetamamen alınabiliyor. Mesane içi ilaçlama tedavisi endoskopik ameliyattan sonra uygulanıyor.



        BELİRTİLERE DİKKAT!
        İdrar yaparken yanma, ağrı
        İdrara çıkma zorluğu
        İdrar miktarında azalma
        Sık idrara çıkma
        Kilo kaybı veya zayıflık
        Mesane veya bağırsak kontrolü kaybı
        İleri vakalarda kalçalarda, sırtta, kaburgalarda veya üst baldırlarda ağrı veya sertlik



        BİBERİYEYİ DENEYİN
        Mesane kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar mevsimine uygun yeşillik ve meyve yenmesini öneriyor. Günde 2 litre su içmek kanser oluşumunu engelliyor. Hastalığın tekrarlama ihtimalini önleyen bitkisel destekler de bulunuyor. Bunların başında yeşil çay, okaliptus, biberiye, ananas, avokado ve papaya geliyor. Domates suyu bağışıklık sistemini destekliyor.

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