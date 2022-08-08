Erkekleri tehdit eden mesane kanseri sırtımızdan vuruyor





ERKEN TEDAVİ ŞART

Mesane kanserinin tanısı, idrar tahlili ve idrardaki renk değişiklikleriyle konuluyor. Küçük boyuttaki tümörler için ultrasonografi, büyük olanlar için ise tomografi, manyetik rezonans ve ürografi ile de tümörler saptanıyor. Hastalığın ilk evrelerinde mesane içerisinden yapılan endoskopik bir girişim ile tümör çıkartılabiliyor. İlerlemiş olanlarda ise mesanetamamen alınabiliyor. Mesane içi ilaçlama tedavisi endoskopik ameliyattan sonra uygulanıyor.