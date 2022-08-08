Erkekleri tehdit eden mesane kanseri sırtımızdan vuruyor

Erkeklerde görülen ürolojik hastalıklar yaşam kalitesini düşürüyor. Kısırlığa bile neden olabilen bu hastalıklardan korunmada düzenli kontrol öneriliyor. Düzenli kontrol sayesinde erken teşhis edilen hastalıkların tedavisinde başarı şansı artıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hakan Yoldakalmaz, erkekler arasında sık görülen mesane kanseri hakkında bilgi veriyor.
HIZLA YAYILIYOR
Mesane kanseri, mesanedeki hücrelerin kontrol edilemez bir şekilde büyümesiyle oluşuyor. Bu hücreler zamanla bir tümör halini alıyor. Mesanenin derin tabakalarına ve daha sonra vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli taşıyor.
AİLENİZDE VAR MI?
Mesane kanserine yakalanmada sigara etkili oluyor. Tanı konulan ve tedavi edilen hastalarda dahi sigara içiciliğinin bırakılması kanserin tekrarlamaması açısından önem taşıyor. Mesane kanserinde 50 yaşın üzerindekiler risk altında bulunuyor. Bu hastalıkta genetik faktörler de etkili oluyor.