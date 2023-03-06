Erkekleri tehdit eden kıl dönmesi hayatı zehir ediyor! Uzman isim yapılması gerekenleri anlatıyor

Pilonidal sinüs yani kıl dönmesi erkekleri tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, kıl dönmesinin nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Kıl dönmesi, internatal alan adı verilen kalçanın arasına yerleşmiş bir hastalıktır olarak biliniyor.
KİLO VARSA...
Genelde oturarak çalışanlarda ve iki kalçasının derinliği fazla olanlarda yani genelde kilolu insanlarda, bölgede kıllar derinin içine giriyor. Kıl dönmesi özellikle kuyruk sokumu, kasık ve genital bölge, koltukaltı başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeki apse, yara ve fistüle neden oluyor. Basit oturma, kalkma gibi eylemlerde rahatsızlık vermesi nedeniyle sosyal hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi, fazla kilolardan uzak durulması gerekiyor.
TEDAVİSİ İÇİN
Kıl dönmesinde lazer tekniği kullanılıyor. Bölge genel anestezi ile kamera görüşü altında lazerle yakılıyor. Atış yapılarak iki duvar birbirine yapıştırılıyor. İşlem 20-25 dakika sürüyor. İşlem sonunda hastanın ağrısı olmuyor.
ÖKSÜRÜĞÜ BİTİREN REÇETE
Kış aylarında öksürük de kapıyı çalıyor. Uzmanlar, şikayetleri kesecek doğal yöntemleri sıralıyor:
Su, akciğerleri korur. Öksürüğü keser.
Zencefil çayı, öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.
Bir kaşık balı, içerisine limon sıkarak tüketmet, öksürüğü hafifletir.
C vitamini deposu limon, antioksidan etkisiyle boğazdaki enfeksiyonları temizler.
Doğal antibiyotik sarımsak, öksürüğü hafifletir.
Kekik çayı, boğaz ağrısını hafifletir. Bronşiti önler.
Bal ile karıştırılan karabiber, inatçı öksürüğü keser. Akciğerleri güçlendirir.
GÖBEĞİ ERİTİN
En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrısını kesiyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor.
KALPLERE LOR GÜCÜ
En sevilen lezzetlerden lor peyniri, beyin sağlığını korur. Kalp sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsak sağlığını korur.
TANSİYONA PANCAR
Antioksidan deposu pancar, bağışıklığı güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. Şişkinlikle savaşır.
ZAHTER AĞRI KESER
Şifa deposu zahter, içeriğindeki vitamin ve minerallerle kalp sağlığınıkorur. Kolesterolü düşürür. Kanserden korur. Stresi bitirir. Ağrıları dindirir.