Erkeklerde 3 kat fazla görülüyor! 20-40 yaş arasında başlayan bel ağrısı spondiloartritler hastalığının habercisi

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Kimi zaman bel düzleşmesi ya da bel fıtığı teşhisi sonucu fizik tedaviden ve ağrı kesici ilaçlardan fayda görülmüyor. İşte bu ağrı, belin iltihaplı romatizmasını işaret ediyor! Çimen, "Sakroiliak eklem çoğunlukla ilk olarak etkilenir. Zaman içinde hastalığın ilerlemesi ile tüm omurga tutulumu olabilir. İlerleyen yaşlarda omurgada kemikleşme ve öne eğilme ve bel-boyun hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat fazla görülür. HLA-B 27 geni ile yakın ilişkisi olmakla birlikte tek başına bu genin varlığı hastalık olduğunu göstermez. Hastalık çok sık görülmediği için bel fıtığı ve kireçlenme ile karıştırılarak tanıda gecikmeye neden olabilir" diyor.