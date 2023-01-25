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    Erkeklerde 3 kat fazla görülüyor! 20-40 yaş arasında başlayan bel ağrısı spondiloartritler hastalığının habercisi

    Romatizma, beli de vuruyor! 20-40 yaş arası kişilerde şiddetli ağrıya yol açan bu hastalık, erkeklerde 3 kat fazla görülüyor! İhmal edildiğinde ise kemik erimesi riskini artıyor. Erken teşhis ve kişiye özel uygulanan tedavileri şikayetleri azaltıyor.

    Romatizma belimizi büktü

    20-40 yaş arasında başlayan bel ağrısı, uyku sonrası belde tutukluk hissi, hareketlerde kısıtlanma, uykudan uyandıracak şiddette ağrı... Tüm bunlar toplumda bel romatizması olarak da bilinen spondiloartritler hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. 3 ay boyunca şiddetli ağrılara yol açan bu hastalık genellikle erkeklerde görülüyor. Doç. Dr. Yeşim Çimen, hastalığın nedenleri ve belirtileri hakkında bilgilendiriyor.



    HAREKETLERİ KISITLAR
    Kimi zaman bel düzleşmesi ya da bel fıtığı teşhisi sonucu fizik tedaviden ve ağrı kesici ilaçlardan fayda görülmüyor. İşte bu ağrı, belin iltihaplı romatizmasını işaret ediyor! Çimen, "Sakroiliak eklem çoğunlukla ilk olarak etkilenir. Zaman içinde hastalığın ilerlemesi ile tüm omurga tutulumu olabilir. İlerleyen yaşlarda omurgada kemikleşme ve öne eğilme ve bel-boyun hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat fazla görülür. HLA-B 27 geni ile yakın ilişkisi olmakla birlikte tek başına bu genin varlığı hastalık olduğunu göstermez. Hastalık çok sık görülmediği için bel fıtığı ve kireçlenme ile karıştırılarak tanıda gecikmeye neden olabilir" diyor.



    3 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA
    Tipik olarak hastalar sabah belde tutukluk ile uyanıyor. Sabah tutukluğu en az bir saat sıklıkla öğleye kadar devam eder, gün içinde azalıyor. Bel ağrısı dışında boyun ağrısı, omuz ağrısı, eklem şişliği, topuk ağrısı, göğüs kafesinde ağrı görülebiliyor. Gözde kızarıklık ve ağrı, iltihaplı bağırsak hastalıkları, kalp tutulumu eşlik edebiliyor. Bu nedenle hemen tedaviye başlanması gerekiyor.



        TEDAVİ HERKESTE FARKLI
        Bel romatizması, düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı gerektirir. Dirençli hastalarda doktorunuz gerekli gördüğü takdirde 'biyolojik tedavi' uygulanır.
        Göğüs kafesi tutulup solunum kapasitesi azalabileceğinden sigara içmemek ve solunum egzersizleri yapmak önem arz eder.
        Günde 15 dakika yüz üstü yatmak, sabahları ılık duş almak önerilmektedir.
        Omurganın öne eğilmesini önlemek için düzenli bel ve boyun egzersizleri yapmak gerekir.

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        Haberler Sağlık Erkeklerde 3 kat fazla görülüyor! 20-40 yaş arasında başlayan bel ağrısı spondiloartritler hastalığının habercisi
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