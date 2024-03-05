Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor! İşte tüketilmesi gereken besinler...

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor.

Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.