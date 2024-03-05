Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor! İşte tüketilmesi gereken besinler...

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor.
Aldıkları her vitamin ve mineralin vücutlarına önemli faydası bulunuyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için folat içeren besinleri tüketmeleri gerekiyor.
RİSK 10 KAT FAZLA...
Erkekler kadınlara oranla kardiyovasküler hastalıklarla 10 yıl daha erken tanışıyor. Bunu önlemek için turunçgillere, çilek, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeleri tüketmesi öneriliyor. Yine maydanoz, brokoli, lahana ve kivi, yaşlanmayı engelliyor.
İDRAR KAÇIRMA KABUSUNUZ OLMASIN
Genellikle kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini düşürüyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise ameliyatla tedavi edildiğini belirtiyor.
BAŞARI YÜZDE 90
İdrar kaçırma probleminin 50-60 yaş grubunda özellikle menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla görüldüğünü vurguluyor. İdrar kaçırmanın stres tipi ve sıkışma tipi olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanır. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabilir. Öncelikle bunların hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Tedavilerde farklılık karşımıza çıkar" diyor. Ameliyatların yüzde 90 başarıya ulaştığını söylüyor.
BEYRAN FORMDA TUTAR
Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında şifa dağıtıyor. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu geleneksel yemek, hastalıklara karşı da koruyor. İçerisindeki kemik suyu sayesinde vücuda kolajen desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren beyran çorbası, kemikleri koruyor. Kemik erimesi riskini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı oluyor. İçinde bulunan bol sarımsak sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmesi yanı sıra iyi bir antibiyotik etkisi gösteriyor.