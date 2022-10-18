Enfeksiyonla savaşın! İşte alınması gereken 10 önlem...





SİNSİCE İLERLİYOR

Kulak enfeksiyonlarında şiddetli ağrı olabileceği gibi, hastalık sinsice ilerleyip işitmede azlığa neden olabilecek orta kulakta sıvı birikimi ile de izlenebilir. Geniz eti büyük olan çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Yılda bir iki kez geçirilen orta kulak enfeksiyonunun normal kabul edilebiliyor. Ancak daha fazla görülüyorsa geniz eti açısından da araştırılması gerekiyor.