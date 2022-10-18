Enfeksiyonla savaşın! İşte alınması gereken 10 önlem...

Sonbahar ile birlikte havaların soğuması, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması ve okulların da açılmasıyla özellikle nezle, grip, farenjit ve bademcik enfeksiyonları sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Esim Özlem Atmış, sonbaharla birlikte görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlemi anlatıyor:
ENFEKSİYONA DİKKAT
Boğaz enfeksiyonlarına basit bir sürüntü testi ile tanı konulabiliyor. Özellikle mevsimn geçişlerinde artan boğaz enfeksiyonlarına dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebilen boğaz enfeksiyonu, eğer gözden kaçırılır ve doğru tedavi uygulanmazsa kalp romatizması, böbrek iltihabı, eklem iltihabı gibi kronik problemlere yol açabilmektedir.
SİNSİCE İLERLİYOR
Kulak enfeksiyonlarında şiddetli ağrı olabileceği gibi, hastalık sinsice ilerleyip işitmede azlığa neden olabilecek orta kulakta sıvı birikimi ile de izlenebilir. Geniz eti büyük olan çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Yılda bir iki kez geçirilen orta kulak enfeksiyonunun normal kabul edilebiliyor. Ancak daha fazla görülüyorsa geniz eti açısından da araştırılması gerekiyor.