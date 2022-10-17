Gözler kalbin aynasıdır! Göz şeklini seç kişiliğini söyleyelim! Eğer kahverengiyse siz doğuştan...

DIŞARI ÇIKIK GÖZLER: BU KADAR NAZİK OLMAK SİZE ZARAR VEREBİLİR

Bu kişilerin gözleri içeri değil dışarı doğru durur. Genellikle kibar bir mizaca sahiptirler. Keskin bakışlarıyla etrafındaki insanları kolaylıkla etkileyebilirler. Etrafı kalabalık değil küçük ve samimi bir çevresi vardır. O çevrede en yakınlarıdır.