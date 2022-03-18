Endometriozis yani çikolata kisti olarak bilinen hastalık kadın sağlığını tehdit ediyor

Endometriozis yani çikolata kisti, kadın sağlığını tehdit ediyor. Her 10 kadından birinde görülüyor. Kısırlığa yol açıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar hastalığın genç kızlarla adet ağrıları şeklinde belirti verdiğini söylüyor. "Çikolata kisti östrojene bağlı bir hastalık olduğu için yaygın olarak üreme çağında görülür. Nadiren de olsa menopoza giren kadınlarda da ortaya çıkabilir. Kadınların yüzde 30'unda kısırlık ortaya çıkar" diyor. Çikolata kistini önlemede adet kanamalarını azaltmanın ya da durdurmanın önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Attar şöyle devam ediyor: Kistleri kontrol etmede doğum kontrol hapları çok yararlı. Egzersiz yapma, beslenme şeklini düzenleme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de endometriozisi önlemede oldukça önem taşır. Tedavi ise hastaya göre değişir. Hasta eğer evli değilse yumurta dondurmayı öneririz. Evli ve bebek istiyorsa önce tüp bebek tedavisi sonra da cerrahi alternatifini sunarız.
YEŞİLSE FAYDASI VAR!
Çeşit çeşit yeşil yapraklı sebzeler, sağlığa sağlık katıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. İşte yeşil renkli sebzeler ve mucizeleri:
BROKOLİ: Zengin demir ve kalsiyum maddeleri içerir. Alzheimer'dan korur.
KARALAHANA: Antioksidan deposudur. Kanseri önler. Kemikleri güçlendirir.
ISPANAK: Kemik erimesi riskini azaltır. Görme problemlerine iyi gelir. Kabızlık problemini önler. Bağırsakları çalıştırır.
LAHANA: Folik asit deposudur. Kanserli hücreleri azaltır. Ayrıca hücreleri yeniler.
PAZI: Kan şekerini düşürür. Lifli içeriği sayesinde kabızlık riskini de azaltır.
ROKA: Kan basıncını dengeleyici etkiye sahiptir. Alzheimer'dan korur.
İKİ GÖZÜM TERE
Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür. Böbrekleri güçlendirir.
KOLESTEROLE KIZILCIK
Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Grip ve soğuk algınlığı ile savaşır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede kalp hastalığı riskini azaltır.