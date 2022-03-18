Endometriozis yani çikolata kisti olarak bilinen hastalık kadın sağlığını tehdit ediyor

Endometriozis yani çikolata kisti, kadın sağlığını tehdit ediyor. Her 10 kadından birinde görülüyor. Kısırlığa yol açıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar hastalığın genç kızlarla adet ağrıları şeklinde belirti verdiğini söylüyor. "Çikolata kisti östrojene bağlı bir hastalık olduğu için yaygın olarak üreme çağında görülür. Nadiren de olsa menopoza giren kadınlarda da ortaya çıkabilir. Kadınların yüzde 30'unda kısırlık ortaya çıkar" diyor. Çikolata kistini önlemede adet kanamalarını azaltmanın ya da durdurmanın önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Attar şöyle devam ediyor: Kistleri kontrol etmede doğum kontrol hapları çok yararlı. Egzersiz yapma, beslenme şeklini düzenleme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de endometriozisi önlemede oldukça önem taşır. Tedavi ise hastaya göre değişir. Hasta eğer evli değilse yumurta dondurmayı öneririz. Evli ve bebek istiyorsa önce tüp bebek tedavisi sonra da cerrahi alternatifini sunarız.