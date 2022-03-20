Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adet öncesi ağrı





O İSTİYOR DİYE...

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

Cinsel ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluğa bağlı yanmalar olabilir. İdrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.