Düzensiz kan şekeri ve yüksek kolesterol kalbin düşmanı!

Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hem dünyada hem de ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Erken teşhis ve yaşam tarzının değişmesiyle önlenebilir hastalıklar sınıfında yer alıyor. Peki bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, şunları sölüyor:
FELÇ YAPIYOR
Vücuttaki dolaşım sisteminin en önemli iki parçasını kalp ve ondan çıkan damarlar oluşturuyor. Kalbi besleyen atardamarların tıkanması kalp krizine yol açarken, diğer damar tıkanıkları felçten (beyin damarı tıkanıklığı), yürüme bozukluğuna (bacak damar tıkanıklığı) kadar çeşitli hastalıklara neden oluyor. Temelinde ise ateroskleroz yani damar sertliği bulunuyor.
TANSİYON...
Damar sertliğinin en önemli nedenleri arasında sigara, yüksek tansiyon, sağlıksız beslenme, yüksek kan yağları (kolesterol), obezite, ileri yaş, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, stres ve erkek cinsiyet yer alıyor. Ülkelerin sosyoekonomik düzeyi düştükçe beslenme bozukluğuna bağlı kalp ve damar hastalıkları görülme oranı da artıyor. Kalp damar rahatsızlıkları genellikle göğüs ağrısı, yanma, nefes darlığı ve çarpıntıyla belirti veriyor. Ağrı dinlenmekle geçiyor veya azalıyor. Göğüs ortasında başlayan ağrı özellikle sol kola, çeneye, sırta veya karın üst bölgesine yayılım gösterebiliyor.