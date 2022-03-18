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    Düzensiz kan şekeri ve yüksek kolesterol kalbin düşmanı!

    Kronik hastalıklar en çok kalbe zarar veriyor. Düzensiz kan şekeri ve yüksek kolesterol kriz riskini artırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Erkekler risk altında. Kadınlar ise menopozdan sonra dikkat etmeli.

    Diyabet kriz çıkartır

    Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hem dünyada hem de ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Erken teşhis ve yaşam tarzının değişmesiyle önlenebilir hastalıklar sınıfında yer alıyor. Peki bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, şunları sölüyor:



    FELÇ YAPIYOR
    Vücuttaki dolaşım sisteminin en önemli iki parçasını kalp ve ondan çıkan damarlar oluşturuyor. Kalbi besleyen atardamarların tıkanması kalp krizine yol açarken, diğer damar tıkanıkları felçten (beyin damarı tıkanıklığı), yürüme bozukluğuna (bacak damar tıkanıklığı) kadar çeşitli hastalıklara neden oluyor. Temelinde ise ateroskleroz yani damar sertliği bulunuyor.



    TANSİYON...
    Damar sertliğinin en önemli nedenleri arasında sigara, yüksek tansiyon, sağlıksız beslenme, yüksek kan yağları (kolesterol), obezite, ileri yaş, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, stres ve erkek cinsiyet yer alıyor. Ülkelerin sosyoekonomik düzeyi düştükçe beslenme bozukluğuna bağlı kalp ve damar hastalıkları görülme oranı da artıyor. Kalp damar rahatsızlıkları genellikle göğüs ağrısı, yanma, nefes darlığı ve çarpıntıyla belirti veriyor. Ağrı dinlenmekle geçiyor veya azalıyor. Göğüs ortasında başlayan ağrı özellikle sol kola, çeneye, sırta veya karın üst bölgesine yayılım gösterebiliyor.


        ŞEKERİNİZ KAÇ?
        Bazı kronik hastalıklar da krize yol açıyor. Bunun başında, şeker geliyor. Özellikle bazı diyabet hastaları kriz sırasında göğüs ağrısı hissetmeyebiliyor. Özellikle ailede kalp hastalığı ve yakın akrabalarda ani kalp krizi öyküsü varsa risk daha da artıyor.



        RİSK 3 KAT FAZLA
        Araştırmalar, kalp hastalıklarının yüzde 68'inin erkeklerde oluştuğunu gösteriyor. Kalp hastalıklarına bağlı ani ölüm de erkeklerde 3 kat daha fazla görülüyor. Kadınlarda ise östrojen hormonu kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ancak menopozla beraber kadınlarda da kardiyovasküler hastalık riskinde 5-6 kat artış olduğunu unutmamak gerekiyor.



        YARIN:SAĞLIKLI BESLENMEK ŞART/ Prof. Dr. Mustafa Bilge ERDOĞAN

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        Haberler Sağlık Düzensiz kan şekeri ve yüksek kolesterol kalbin düşmanı!
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