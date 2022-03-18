Düzensiz kan şekeri ve yüksek kolesterol kalbin düşmanı!

Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hem dünyada hem de ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Erken teşhis ve yaşam tarzının değişmesiyle önlenebilir hastalıklar sınıfında yer alıyor. Peki bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, şunları sölüyor: