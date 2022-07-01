En sık görülen hastalıklar arasında yer alan katarak, ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor

İlerleyen yaş en çok gözlere zarar veriyor. En sık görülen hastalıklar arasında ise katarakt yer alıyor. Op. Dr. Yusuf Yılmaz, doğal göz merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıyla ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



Kataraktın belirtileri nelerdir?

İlk belirtileri hafif bulanık görme, ışık hassasiyetidir. Sonrasında ise tam görme kaybı olabilir. Şikâyetlerin çeşitliliği kataraktın yoğunluğuna bağlıdır. Kimler katarakt olur?

Risk faktörü ileri yaştır. Ortaya çıkma ihtimali yaşla birlikte artmasına rağmen her yaşta görülebilir. Diyabet, kortizon kullanımı, güneşe aşırı maruz kalma ve bazı metabolik hastalıklar katarakt olma ihtimalini artırır.

Nasıl tedavi edilir? Tek tedavisi cerrahidir. Saydamlığını kaybetmiş lens alınarak yerine saydam bir lens yerleştirilir. Ameliyat için bir yaş sınırlaması yok. Görmeyi bozan her yaştaki katarakt ameliyat edilebilir. Erken olanların zamanında ameliyat edilmesi görme azlığını önler.

Katarakt tekrarlar mı?

Tekrarlamaz ancak bazı hastalarda mercek arkasında bulanıklaşma olabilir. Bu durum tekrar bir ameliyat gerektirmez. Bu bulanıklık lazerle poliklinik koşullarında kısa bir işlem ile giderilir.

Katarakt oluşumu engellenebilir mi?

Engellemek mümkün değildir. Ancak güneş gözlüğü kullanımı, diyabet kontrolü, varsa metabolik hastalıkların kontrolü ve dengeli beslenme oluşma ihtimalini azaltabilir.