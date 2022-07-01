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    En sık görülen hastalıklar arasında yer alan katarak, ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor

    İlerleyen yaş en çok gözleri etkiliyor. En sık görülen hastalıklar arasında yer alan katarakt, doğal göz merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıyla ortaya çıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kataraktı yakından tanıyın

    İlerleyen yaş en çok gözlere zarar veriyor. En sık görülen hastalıklar arasında ise katarakt yer alıyor. Op. Dr. Yusuf Yılmaz, doğal göz merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıyla ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

    Kataraktın belirtileri nelerdir?
    İlk belirtileri hafif bulanık görme, ışık hassasiyetidir. Sonrasında ise tam görme kaybı olabilir. Şikâyetlerin çeşitliliği kataraktın yoğunluğuna bağlıdır. Kimler katarakt olur?
    Risk faktörü ileri yaştır. Ortaya çıkma ihtimali yaşla birlikte artmasına rağmen her yaşta görülebilir. Diyabet, kortizon kullanımı, güneşe aşırı maruz kalma ve bazı metabolik hastalıklar katarakt olma ihtimalini artırır.
    Nasıl tedavi edilir? Tek tedavisi cerrahidir. Saydamlığını kaybetmiş lens alınarak yerine saydam bir lens yerleştirilir. Ameliyat için bir yaş sınırlaması yok. Görmeyi bozan her yaştaki katarakt ameliyat edilebilir. Erken olanların zamanında ameliyat edilmesi görme azlığını önler.
    Katarakt tekrarlar mı?
    Tekrarlamaz ancak bazı hastalarda mercek arkasında bulanıklaşma olabilir. Bu durum tekrar bir ameliyat gerektirmez. Bu bulanıklık lazerle poliklinik koşullarında kısa bir işlem ile giderilir.
    Katarakt oluşumu engellenebilir mi?
    Engellemek mümkün değildir. Ancak güneş gözlüğü kullanımı, diyabet kontrolü, varsa metabolik hastalıkların kontrolü ve dengeli beslenme oluşma ihtimalini azaltabilir.



    KİREÇLENMEYİ DİZE GETİRİN
    Diz kireçlenmesi, özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, hastalığın eklem kıkırdağı, eklem sınırındaki membran ve kıkırdağın altındaki kemik değişiklikleri gibi tüm eklemi ilgilendirdiğini söylüyor. Diz kireçlenmesinin tanı ve tedavisinde röntgen filmleri kullanılıyor. Gereğinde MR da istenebiliyor. Daha çok 60 yaş üzeri kadınlarda ortaya çıkıyor. Eklemin etrafındaki destekleyici bağ dokuları, kasların fonksiyon kaybı ya da eklem içi bağların bozulması da diz kireçlenmesine yol açıyor. Tedavide ağrıyı azaltmak eklemin fonksiyonunu korumak amaçlanıyor.



    GÜZELLİK SİRKEDE
    Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltteki siyah noktaları engelliyor.



        KEMİK DOSTU DONDURMA
        Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan dondurmanın faydalarını sıralıyor...
        BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar
        DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.
        KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.
        KASLARI KORUR: Magnezyum sayesinde vücuttaki kas ve sinir sistemi için faydalıdır.

        ŞİFA DOLU AYRAN
        Yazın serinleten ayran, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
        Tokluk süresini uzatır. Kilo vermeye yardımcı olur.
        Yaz aylarında vücudun sıcaklık seviyesini dengeler. Harareti alır.
        Şişkinlik ve hazımsızlığı alır. Gaz sorunlarını ortadan kaldırır.
        İçerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.
        Karaciğer sağlığını korur.
        Kan basıncını dengeler.
        Bağırsakları hızlandırır.

        SAÇLARA KEKİK GÜCÜ
        Kekik, kolesterolü dengeler. Yüksek tansiyonu ve şekeri düşürür. Kolon kanserine karşı korur. Meme kanseriyle savaşır. Saç dökülmesini durdurur.

        DİYABETE ANASON
        Anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Kan şekerini dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır.

        KANSERE NOHUT YETER
        Nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları hızlandırır.

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        Haberler Sağlık En sık görülen hastalıklar arasında yer alan katarak, ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor
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