En çok 40 ve 50'li yaşlarda görüldüğünü! Romatoid artrit ağrının yanı sıra ellerin garip şekillere girmesine de sebep oluyor





SİGARA İÇENLERDE FAZLA

Romatoid artrit, sigara içen hastalarda daha ağır seyretmektedir. Kanda bakılan bir tetkik bize el parmağında veya bileğinde ağrısı ya da şişliği olan birinin hastalığa tutulup tutulmadığı hakkında bilgi verir. Bu test hastalık belirtileri henüz başlamadan aylar ya da yıllar önce kanda gözükmeye başlamalarıdır. Bu hastalığın teşhisinin konulmasında radyolojik görüntüleme cihazlarından da faydalanılabilir. Radyasyonla çalışan röntgen cihazları ile el eklemlerindeki hasar ve şekil bozuklukları, kemik erimesi gibi bulgular görülürken, MR cihazlarıyla ki bunlar radyasyonla çalışmazlar. Eklem iltihaplarını daha ayrıntılı ve röntgenden daha erken zamanda gösterebilirler.