Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kriz yaşıyoruz





ZARARLI MI?

Eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Haftada 2-3 kez ilişki yaşıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride prostat kanseri falan olur muyum?

Korku, hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Sık cinsel ilişki, erkeklerde prostat kanseri riskini azaltıyor. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma ve sigara gibi zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.