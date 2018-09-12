En baba besinler

egzersiz, hormonları düzenlemede önemli rol oynuyor. Salam ve sucuk gibi işlenmiş etler, soya, patates, kahve, alkol, hazır gıdalar ve içecekler spermin kalitesini azaltıyor.Dolayısıyla kaliteli ve yeterli sperm için bu tür içecek ve besinlerden kaçınmak gerekiyor.