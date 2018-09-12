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En baba besinler

Alkol, sigara ve fast-food, kısırlığa davetiye çıkarıyor. Dengeli beslenme, sperm kalitesini yükseltiyor. Balık, sarımsak, domates ve yumurta gibi gıdalar baba olma şansını arttırıyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2018
En baba besinler

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Baba olmak, çoğu erkeğin hayallerini süslüyor. Sperme ait bozukluklar, spermde sayı ve hareket azlığı gibi faktörler erkek kısırlığının nedenleri arasında bulunuyor. Kısırlık (infertilite), 6 çiftten birinde görülüyor. Egzersiz yapmak, stresten arınmak, sağlıklı beslenmek, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sperm kalitesini yükseltiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı sperm kalitesini artıran besinleri şöyle sıralıyor:
BALIK: Omega-3 içeren balık, sperm kalitesini arttırıyor. Haftada 2 kez balık tüketmek kısırlığı önlüyor.
DOMATES: Mevsiminde tüketilen domates, spermin sayı ve kalite artışında önemli bir rol üstleniyor.
YUMURTA: Günde 1 ya da 2 yumurta tüketmek, sperm kalitesine olumlu katkı sağlıyor.
KURUYEMİŞLER: Fındık, badem ve ceviz gibi yüksek omega-3 içeren kuruyemişler, spermler üzerinde olumlu etkiler yapıyor.
KEÇİBOYNUZU: Antioksidan özelliği sayesinde sperm ile yumurta etkileşimini sağlayan enzimleri harekete geçiriyor.
SÜT: Az yağlı süt, üreme sağlığını koruyor.
ÇİKOLATA: Bitter çikolata, spermleri harekete geçiriyor.
SU: Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı su, sperm miktarını arttırıyor.
SARIMSAK: Alisin ve selenyum içeriğiyle sperm hareketini arttırmada faydalı oluyor.
SALAM-SUCUK KISIR EDİYOR
Düzenli egzersiz, hormonları düzenlemede önemli rol oynuyor. Salam ve sucuk gibi işlenmiş etler, soya, patates, kahve, alkol, hazır gıdalar ve içecekler spermin kalitesini azaltıyor. Aşırı alkol veya kahve tüketen, kırmızı eti çok yiyen erkeklerin baba olma şansı azalıyor. Dolayısıyla kaliteli ve yeterli sperm için bu tür içecek ve besinlerden kaçınmak gerekiyor.
C VİTAMİNİ İÇEREN MEYVELER
Çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler, sperm kalitesini arttıran C vitamini içeriyor. C vitaminin aynı zamanda, sperm üretmek için gerekli olan amino asitlerin yapı taşını oluşturuyor.

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