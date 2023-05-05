lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Faydaları saymakla bitmeyen elma cinsel hayatı da renklendiriyor. Yapılan araştırmalarda A, B6, C, E ve K vitamini deposu olan elmanın kan dolaşımını hızlandırıyor."Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:Kilo vermeye yardımcı olur.Kabızlığı önler.Cildi güzelleştirir.Kanserle savaşır.Kolesterolü dengeler.Kalp-damar sağlığını korur.Demir eksikliğini giderir.Cinsel isteği ve gücü arttırır.Ağız kokusunu bitirir.