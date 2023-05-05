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    Elma cinsel hayatı da renklendiriyor

    En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Faydaları saymakla bitmeyen elma cinsel hayatı da renklendiriyor. Yapılan araştırmalarda A, B6, C, E ve K vitamini deposu olan elmanın kan dolaşımını hızlandırıyor.

    Dr. Elma
    En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Faydaları saymakla bitmeyen elma cinsel hayatı da renklendiriyor. Yapılan araştırmalarda A, B6, C, E ve K vitamini deposu olan elmanın kan dolaşımını hızlandırıyor.

    "Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:

    Kilo vermeye yardımcı olur.
    Kabızlığı önler.
    Cildi güzelleştirir.
    Kanserle savaşır.
    Kolesterolü dengeler.
    Kalp-damar sağlığını korur.
    Demir eksikliğini giderir.
    Cinsel isteği ve gücü arttırır.
    Ağız kokusunu bitirir.
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    Haberler Sağlık Elma cinsel hayatı da renklendiriyor
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