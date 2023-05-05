En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Faydaları saymakla bitmeyen elma cinsel hayatı da renklendiriyor. Yapılan araştırmalarda A, B6, C, E ve K vitamini deposu olan elmanın kan dolaşımını hızlandırıyor.
"Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kabızlığı önler.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü dengeler.
Kalp-damar sağlığını korur.
Demir eksikliğini giderir.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Ağız kokusunu bitirir.
"Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kabızlığı önler.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü dengeler.
Kalp-damar sağlığını korur.
Demir eksikliğini giderir.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Ağız kokusunu bitirir.