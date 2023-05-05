Ağzınıza bile sürmeyin. Mideyi adeta delik deşik ediyor. İnatla tüketirseniz günbegün zehirleneceksiniz. Kuskus, pirinç patlağı, mango, kombuça ve somon füme gibi yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığı hep tartışılıyor. Ancak bazı yiyecekler tüketim dozajı aşıldığında insan vücuduna en büyük zararı veriyor.