Ağzınıza bile sürmeyin! Mideyi adeta delik deşik ediyor! İnatla tüketirseniz günbegün zehirleneceksiniz!
Bazı besinleri gerekenden fazla düzeyde tüketmek bünyeye oldukça büyük hasarlar veriyor. Aslında patates, ton balığı ve tarçın gibi besinlerin doğru şekilde tüketildiğinde vücudumuza zarar vermedikleri biliniyor. Ancak aşırı tüketimleri veya yanlış pişirilmeleri durumunda sağlık problemlerine neden olabiliyor.
05.05.2023 10:22 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:22
Ağzınıza bile sürmeyin. Mideyi adeta delik deşik ediyor. İnatla tüketirseniz günbegün zehirleneceksiniz. Kuskus, pirinç patlağı, mango, kombuça ve somon füme gibi yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığı hep tartışılıyor. Ancak bazı yiyecekler tüketim dozajı aşıldığında insan vücuduna en büyük zararı veriyor.