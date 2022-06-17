Ekinezya çayı faydaları neler? Ekinezya çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Ekinezya Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Ekinezya çayı içeriği A ve E vitamininden bol miktarda oluşur. Aynı zamanda C ve B vitamini açısından da zengindir. Vitamince zengin olan Ekinezya protein ve yağ asitleri de içerir. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum ve demir gibi vitaminler de yer alır. Bakırın da bulunduğu Ekinezya bitkisi vücutta eksik kalan vitamin ve minerallerin tamamlanması için etkili bir bitkidir. Fazla miktar olmamak şartıyla tüketilmesi sağlık açısından olumlu etkiler gösterir.