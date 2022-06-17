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    • Sağlık
    • 17.06.2022 08:31
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    • 17.06.2022 08:32
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    Ekinezya çayı faydaları neler? Ekinezya çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Ekinezya çayı kış mevsimlerinde grip enfeksiyonundan koruyan bitkiler arasındadır. Fakat böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar doktora danışmadan çayı tüketmemelidir. Doktorların gözetiminde tüketildiğinde faydalarını kısa sürede gösteren bitkilerdendir.

    takvim.com.tr
    Ekinezya çayı faydaları neler?

    Ekinezya çayı gribe karşı güçlü bir bağışıklık sistemi gösterir. Kışları boğaz ağrısında kullanılabilir. Sadece gripte değil aynı zamanda nezle sorunu yaşayanlar da korunmak için Ekinezya çayını içebilir. Kanser, vb. gibi hastalıklardan korunmak için çay etkilidir. Vücudun daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olmasında yardım eder.

    Ekinezya Çayının Faydaları Nelerdir?

    Ekinezya çayının faydaları şöyledir:

    Yaz mevsimlerinde açık havada çeşitli böcekler ya da yılanlar görülebilir. Zararlı hayvanların ısırıklarının olumsuz etkilerini yok etmede yardımcı olur. Kızarıklık ve kaşıntıyı alır. Bölgeyi rahatlatır.

    Halsizlik ve hasta hissetme durumlarında kırgınlığı önler. Çay içenler kendilerini daha enerjik ve dinç hisseder. Yoğun tempoda çalışanlar Ekinezya çayı sayesinde gün boyu enerjik kalabilir. Özellikle sabahları yorgun bir şekilde uyananlar çayla birlikte enerjik uyanabilir.

    Diş ağrısında etkili olan çay ağrı kesici özelliği gösterir. Ağrıyan bölgeyi rahatlatır ve bakterilerden arındırır. Böylece diş ağrıları azalır.

    Vücutta yer alan enfeksiyonların iyileşmesinde etki eder. Bakteri ve virüslerin etkilerini ortadan kaldırırken vücudun kendini daha iyi savunmasına destek olur.

        Kilo vermede etkili olan Ekinezya çayı ödem ve zararlı maddelerin vücuttan dışarı atılmasına yardım eder. Detoks suyu hazırlamak isteyenler içine Ekinezya çayı katarak diledikleri detoksu yapabilir. Böylece vücuttaki zararlı organizmalar vücuttan uzaklaşır.

        Migren sorunu yaşayanlar ağrılarıyla mücadele etmek için çay içebilir. Ekinezya çayı diş ve baş ağrısı için ağrı kesici özelliği gösterir.

        Bahar mevsimlerinde alerji reaksiyonları daha da artar. Bunlardan korunmak için Ekinezya çayı tüketilebilir. Sadece bahar alerjisi değil aynı zamanda diğer alerjilerde de olumlu sonuçlar gösterir.

        Ağızdaki yaraların yok olmasını sağlar. Düzenli olarak gargara yapıldığında yaralar iyileşir. Ağız içindeki bakteriler yok olur. Ağız kokusunu önler.

        Fiziksel olarak sağladığı faydalara ek olarak mental yarar sağlar. Stres ve kaygı durumlarında beynin daha fazla rahatlamasına yardım eder. Mental olarak huzurlu ve sakin olmaya destek olur.

        Romatizmaya bağlı ağrılarda etkilidir. Romatizmanın olduğu dönemlerde Ekinezya çayı içildiğinde süreç daha rahat geçer.

        Egzama tedavisinde etkilidir.

        Ergenlik döneminde olmak üzere diğer dönemlerde de ortaya çıkan sivilce ve aknelerde kullanılır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

        Suçiçeği, vb. gibi çocuk hastalıklarında etkilidir.

        Kızamık geçirenler için iyileştirici etkiler gösterir.

            Ekinezya Çayı Nasıl Yapılır?

            Ekinezya çayı diğer bitkiler ile birlikte demlenebilir. Ekinezya çayı yapımı için kaynatılmış suyun içine bitkiler atıldıktan sonra demlenmesi yeterli olur. Ardından çay hazır hale gelir ve tüketilir.

            Ekinezya Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

            Ekinezya çayı gün içinde en fazla 3 bardak içilebilir. Bunun yanı sıra 10 günden daha fazla Ekinezya çayı tüketimi vücut için zararlı olabilir. Yeterli miktarda tüketildiğinde vücuda olumlu etkiler gösterir.

            Ekinezya Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Ekinezya çayı içeriği A ve E vitamininden bol miktarda oluşur. Aynı zamanda C ve B vitamini açısından da zengindir. Vitamince zengin olan Ekinezya protein ve yağ asitleri de içerir. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum ve demir gibi vitaminler de yer alır. Bakırın da bulunduğu Ekinezya bitkisi vücutta eksik kalan vitamin ve minerallerin tamamlanması için etkili bir bitkidir. Fazla miktar olmamak şartıyla tüketilmesi sağlık açısından olumlu etkiler gösterir.
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            Haberler Sağlık Ekinezya çayı faydaları neler? Ekinezya çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?
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