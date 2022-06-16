Isırgan otu çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Isırgan otu çayı ne işe yarar?

Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Isırgan otu çayı yapımı için suyun kaynaması gerekir. Öncelikle su kaynatılır. Ardından içine bir miktar ot eklenir. Daha sonra çayın demlenmesi için bekleme süresi vardır. Yaklaşık olarak 15 dakika geçtikten sonra çay hazır hale gelir. Ilık ya da sıcak bir şekilde içilmesinde sakınca yoktur.

Isırgan Otu Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Isırgan otu çay olarak tüketilebilir. Günde 1 ile 2 fincan arasında ısırgan otu çay tüketimi vücuda çeşitli mineral ve vitamin sağlar. Cilt ve saçlar için çayın suyu kullanılabilir.