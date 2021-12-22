El, ayak, yüz ile genital bölgede çıkan siğillere dikkat!

Erkeklerin HPV aşısı ile aşılanması sadece yayılmasını engellemekle kalmaz, hastalıkları ve kanserleri de önlemektedir. HPV'ye karşı korunma sağlayacak aşı bulunmaktadır. 9 ile 26 yaşları arasında cinsel aktif çağdaki bir kadın veya kız çocuğuna, genital siğillere yakalanmamak için aşı yapılmaktadır.

REÇETESİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Genital cilt çok hassastır ve kimyasalların uygulanması hasara yol açabilmektedir. Virüsün tedavisi yoktur. Ancak siğilin vardır. Reçetesiz ilaç kullanılmamalı. Tedavi süresinde cinsel temastan uzak durulmalı ve kişisel hijyene önem verilmelidir.