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    El, ayak, yüz ile genital bölgede çıkan siğillere dikkat!

    Siğiller, cilt ile teması halinde veya havlu ve kıyafet gibi kişisel eşyaları paylaşarak kolayca yayılabiliyor. Hastaların hem psikolojilerini hem de yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, genital bölge siğilleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veriyor...

    Baş belası siğiller

    Siğiller, cilt ile teması halinde veya havlu ve kıyafet gibi kişisel eşyaları paylaşarak kolayca yayılabiliyor. Hastaların hem psikolojilerini hem de yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, genital bölge siğilleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veriyor:

    VİRÜSE İZİN VERİR
    Ne kadar çok cinsel partner olursa, virüsü kapma olasılığı o kadar artar. Prezervatif kullanmamak HPV dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklara zemin hazırlayabilir. Genital siğiller ergenler, gençler ve genç yetişkinlerde görülme sıklığına sahiptir.

    HIV/ AIDS gibi enfeksiyonlar vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltır. Lösemi gibi kan kanserleri bağışıklık hücrelerini değiştirir ve onların işlevsiz kalmasına neden olur. Steroidler gibi ilaçlar zamanla bağışıklık sistemimizi azaltır. Cinsel organda veya deride kesikler gibi çatlaklar, virüsün vücuda girmesine fırsat verir. Sünnet derisi alınmamış erkeklerin HPV kapma ve partnerlerine geçirme olasılığı daha yüksektir.

        AŞI RİSKİ AZALTIR
        Genital siğiller, karnabaharın tepesi gibi görünebilen küçük, kabarık cilt lezyonları şeklindedir. Her iki cinsiyette de bulunabilir. HPV aşısı, hastalığı önleme noktasında etkili bir yol olarak tanımlanmaktadır.

        Erkeklerin HPV aşısı ile aşılanması sadece yayılmasını engellemekle kalmaz, hastalıkları ve kanserleri de önlemektedir. HPV'ye karşı korunma sağlayacak aşı bulunmaktadır. 9 ile 26 yaşları arasında cinsel aktif çağdaki bir kadın veya kız çocuğuna, genital siğillere yakalanmamak için aşı yapılmaktadır.

        REÇETESİZ İLAÇ KULLANMAYIN
        Genital cilt çok hassastır ve kimyasalların uygulanması hasara yol açabilmektedir. Virüsün tedavisi yoktur. Ancak siğilin vardır. Reçetesiz ilaç kullanılmamalı. Tedavi süresinde cinsel temastan uzak durulmalı ve kişisel hijyene önem verilmelidir.
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        Haberler Sağlık El, ayak, yüz ile genital bölgede çıkan siğillere dikkat!
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