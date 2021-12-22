El, ayak, yüz ile genital bölgede çıkan siğillere dikkat!

Siğiller, cilt ile teması halinde veya havlu ve kıyafet gibi kişisel eşyaları paylaşarak kolayca yayılabiliyor. Hastaların hem psikolojilerini hem de yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, genital bölge siğilleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veriyor:
VİRÜSE İZİN VERİR
Ne kadar çok cinsel partner olursa, virüsü kapma olasılığı o kadar artar. Prezervatif kullanmamak HPV dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklara zemin hazırlayabilir. Genital siğiller ergenler, gençler ve genç yetişkinlerde görülme sıklığına sahiptir.
HIV/ AIDS gibi enfeksiyonlar vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltır. Lösemi gibi kan kanserleri bağışıklık hücrelerini değiştirir ve onların işlevsiz kalmasına neden olur. Steroidler gibi ilaçlar zamanla bağışıklık sistemimizi azaltır. Cinsel organda veya deride kesikler gibi çatlaklar, virüsün vücuda girmesine fırsat verir. Sünnet derisi alınmamış erkeklerin HPV kapma ve partnerlerine geçirme olasılığı daha yüksektir.