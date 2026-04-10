El ayak ağız hastalığında ebeveynlere 5 kritik uyarı

Çocukluk çağında sık görülen viral enfeksiyonlardan biri olan el ayak ve ağız hastalığına en sık Coxsackie virüsü neden oluyor. Çocuklarda yaygın olmasının temel nedeni bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması.

El ile ayak bölgesinde döküntüler ve ağız içinde yaralar ile kendini gösteren hastalığın, çoğu zaman hafif seyretmesine rağmen hızlı bulaşma özelliği nedeniyle dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Akif Atlan, genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden geçen el ayak ve ağız hastalığının nadiren de olsa ciddi tablolara yol açabileceğini belirtiyor. Hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:

ATEŞ VE HALSİZLİKLE BAŞLIYOR

El ayak ve ağız hastalığı; genellikle hafif ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla başlıyor. İlerleyen süreçte ağız içinde ağrılı yaralar gelişir. Bu yaralar çocukların yemek yemesini zorlaştırabilir. Daha sonra el içi, ayak tabanı ve bazen kalça bölgesinde döküntüler ortaya çıkar. Bu döküntüler bazen küçük kabarcıklar şeklinde olabilir. Virüs, hastalığı taşıyan çocuğun tükürüğü, burun akıntısı, dışkısı ve vücut salgılarıyla temas edilmesi yoluyla kolayca bulaşabiliyor.

Hastalığa özgü bir tedavi yöntemi olmadığı için çocuğun şikayetlerini azaltmaya ve konforunu sağlamaya yönelik yöntemlere başvuruluyor. Ateş düşürücüler ve yeterli sıvı alımı tedavinin temelini oluşturmaktadır. Ağız içindeki yaraların rahatlatılması amacıyla ağız gargaraları veya ağrı kesici spreyler kullanılabilir.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Çocuğun bol sıvı almasını sağlayın.
Ağız yaralarını artırabilecek asidik ve sert gıdalardan kaçının.
Yumuşak ve ılık gıdalar tercih edin.
Viral bir hastalık olması nedeniyle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
Yanlış tedavilere yol açabileceği için doktor önerisi dışında tedavi uygulamayın.

