Çocukluk çağında sık görülen viral enfeksiyonlardan biri olan el ayak ve ağız hastalığına en sık Coxsackie virüsü neden oluyor. Çocuklarda yaygın olmasının temel nedeni bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması.

El ile ayak bölgesinde döküntüler ve ağız içinde yaralar ile kendini gösteren hastalığın, çoğu zaman hafif seyretmesine rağmen hızlı bulaşma özelliği nedeniyle dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Akif Atlan, genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden geçen el ayak ve ağız hastalığının nadiren de olsa ciddi tablolara yol açabileceğini belirtiyor. Hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:

ATEŞ VE HALSİZLİKLE BAŞLIYOR

El ayak ve ağız hastalığı; genellikle hafif ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla başlıyor. İlerleyen süreçte ağız içinde ağrılı yaralar gelişir. Bu yaralar çocukların yemek yemesini zorlaştırabilir. Daha sonra el içi, ayak tabanı ve bazen kalça bölgesinde döküntüler ortaya çıkar. Bu döküntüler bazen küçük kabarcıklar şeklinde olabilir. Virüs, hastalığı taşıyan çocuğun tükürüğü, burun akıntısı, dışkısı ve vücut salgılarıyla temas edilmesi yoluyla kolayca bulaşabiliyor.

Hastalığa özgü bir tedavi yöntemi olmadığı için çocuğun şikayetlerini azaltmaya ve konforunu sağlamaya yönelik yöntemlere başvuruluyor. Ateş düşürücüler ve yeterli sıvı alımı tedavinin temelini oluşturmaktadır. Ağız içindeki yaraların rahatlatılması amacıyla ağız gargaraları veya ağrı kesici spreyler kullanılabilir.