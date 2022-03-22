Eksik D vitamini mutsuz eder (Sağlık haberleri)

Vitamin ve mineraller, sağlıklı vücudun şifresini oluşturuyor. En hayati vitaminlerin başında ise D vitamini geliyor. Eksikliği halinde kas ve iskelet sisteminde ağrı, uyku bozuklukları, kalp hastalıkları ve depresyon görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, D vitamini eksikliğinin mutsuzluk, hayattan zevk alamama, iştahsızlık ve enerji düşüklüğüsorunlarına yol açtığını söylüyor. Vatandaşların güneşe çıkmalarını ve D vitamini içeren balıkların, süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

GÖBEK YAĞLARINI SİRKELEYİN!

Vücuttaki bölgesel yağlanmayla ortaya çıkan aşırı kilo, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanma kadınları tehdit ediyor. Dyt. Betül Merd, göbek yağlarından kurtulmak için trans yağlardan öneriyor. Ayrıca günde 7 saat uyumanın metabolizmayı hızlandırdığını sözlerine ekliyor. Göbeği eriten besinleri sıralıyor:

ELMA SİRKESİ: Kan şekerini ve kolesterolü düzenler. Metabolizmayı hızlandırır. Tokluk süresini uzatır.

CHIA TOHUMU: Tokluk hissi sağlar. Yağ yakımını destekler.

HİNDİSTAN CEVİZİ VE YAĞI: Hormonları dengeler. Özellikle tiroit hormonunun düzenli çalışmasını sağlar. Metabolizma hızını artırır.

KEFİR: Göbek yağlarını eritir.

GREYFURT: Metabolizmayı hızlandırır. Yağları yakmaya yardımcı olur.

FAST FOOD KISIR YAPAR

ABD'li bilim insanları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinde flatat adı verilen toksik kimyasallar kullandığını açıkladı. Bu maddelerin tüketimi, kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı. Uyurdı: İnsanların ftalat içeren yiyecek ve içecekleri tüketerek veya ftalat partiküllerini doğrudan havadan soluyarak bu zararlı kimyasala maruz kalıyor! Dikkat etmek şart.