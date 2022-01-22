Ekrem ağrıları ve şişmeler kireçlenme habercisi olabilir! Fazla kilo da riski arttırıyor

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde ağrı ve tutukluğa neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, neden olduğu ağrıyla yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kireçlenme zamanla yıllar içinde yavaş ilerleyerek oluşuyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor.
AĞRIYA NEDEN OLUR
Kireçlenme, en çok el parmaklarının uç eklemleri, başparmak, diz, kalça ve omurga (bel-boyun) eklemlerinde görülüyor. Genellikle bir taraf diğer taraftaki eklemlerden biraz daha fazla etkileniyor. Kireçlenme, ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, eklemlerde şişlik ve kaslarda güçsüzlükle belirti veriyor.
AİLEDE VARSA...
Kireçlenme, kemikler arasındaki kıkırdağın yapısının bozulması ve aşınması ve ekleme binen yükün kemik yüzeylerine eşit dağıtamaması sonucu gelişiyor. Fazla kilo, doğumsal eklem bozuklukları, darbe, kırık, ameliyatlar ve ailesel yatkınlık, kireçlenme riskini artırıyor.