Ekrem ağrıları ve şişmeler kireçlenme habercisi olabilir! Fazla kilo da riski arttırıyor

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde ağrı ve tutukluğa neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, neden olduğu ağrıyla yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kireçlenme zamanla yıllar içinde yavaş ilerleyerek oluşuyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor.