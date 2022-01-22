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    Ekrem ağrıları ve şişmeler kireçlenme habercisi olabilir! Fazla kilo da riski arttırıyor

    Toplumda kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde ağrı ve şişliğe yol açıyor. Genellikle 50’li yaşlardan sonra görülüyor. Fazla kilo da riski artırıyor.

    Kireçlenme parmak ucunda

    Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde ağrı ve tutukluğa neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, neden olduğu ağrıyla yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kireçlenme zamanla yıllar içinde yavaş ilerleyerek oluşuyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor.



    AĞRIYA NEDEN OLUR
    Kireçlenme, en çok el parmaklarının uç eklemleri, başparmak, diz, kalça ve omurga (bel-boyun) eklemlerinde görülüyor. Genellikle bir taraf diğer taraftaki eklemlerden biraz daha fazla etkileniyor. Kireçlenme, ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, eklemlerde şişlik ve kaslarda güçsüzlükle belirti veriyor.



    AİLEDE VARSA...
    Kireçlenme, kemikler arasındaki kıkırdağın yapısının bozulması ve aşınması ve ekleme binen yükün kemik yüzeylerine eşit dağıtamaması sonucu gelişiyor. Fazla kilo, doğumsal eklem bozuklukları, darbe, kırık, ameliyatlar ve ailesel yatkınlık, kireçlenme riskini artırıyor.



        TEDAVİSİ MÜMKÜN
        Kireçlenmenin kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak tutulan eklemlerdeki şişlik ve ağrıları gidermeye yönelik tedaviler uygulanıyor. Bu yöntemler, şöyle sıralanıyor: İlaç tedavisi: Ağrı kesici ve kas gevşeticiler, eklem içi iğne enjeksiyonları
        Fizyoterapi:Eklemlerdeki şişlik, ağrıyı azaltma ve eklem çevresi kasları kuvvetlendirme, kan sirkülasyonunu artırmaya yönelik verilir.
        Kilo verme ve kilo kontrolü: Uygun diyet, egzersiz.
        Destek cihazları: Hastaya uygun baston ve atel verilebilir. Yük taşıyan eklemlerde (Bel, kalça, diz gibi) kilo verinceye dek ağırlığını baston kullanımı önerilir.

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        Haberler Sağlık Ekrem ağrıları ve şişmeler kireçlenme habercisi olabilir! Fazla kilo da riski arttırıyor
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