Eklem enjeksiyonu yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan ağrılara son!

İltihabi romatizmal hastalıklar ya da kireçlenme olarak ifade edilen dejeneratif eklem hastalıkları, özellikle yaşla birlikte artıyor. Kireçlenmede özellikle yük taşıyan diz ve kalça eklemi, romatizmal hastalıklarda ise bütün eklemler etkilenebiliyor. Ana hedefi erken dönemde eklemi korumak ve eklem harabiyetini önlemek, ileri dönemlerde bunlara ek olarak ortaya çıkan ağrıyı tedavi etmek oluşturuyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fırat Altay, tedavi yöntemlerinden eklem enjeksiyonları hakkında açıklamalarda bulunuyor:

KIKIRDAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Lokal enjeksiyonlar eklem içine, eklem yanına, kaslardaki tetik noktalara, tendonlara, omurgaya, bağlara yapılabilmektedir. Eklem enjeksiyonu temel hedefi ağrıyı azaltmak eklem hareket kabiliyetini artırmaktadır. Bunu ekleme uyguladığımız maddeye göre eklemdeki iltihabı ödemi azaltarak ya da kıkırdak dokuda güçlendirme süreci başlatarak sağlayabiliriz.



6 YÖNTEM BULUNUYOR

KORTİKOSTEROİDLER: Sık kullanılan ilaçtır. Eklem kireçlenmelerinde ya da romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

HYALURONİK ASİT: Eklemlerde kayganlığı artırmak, ağrıyı azaltmak ve eklemdeki hareket aralığını iyileştirmek için tercih edilir.



LOKAL ANESTEZİKLER: Eklem içi enjeksiyonlar ile birlikte verilmektedir. Etkisi sınırlıdır.



TROMBOSİT ZENGİN PLAZMA: Uygulama, kanın plazma olarak bilinen sıvı kısmını içerir. Eklem içi PRP enjeksiyonu doku tamiratı başlatarak ağrıyı azaltır.



KÖK HÜCRE: Kök hücreler, steril şartlarda filtreleme ve ayrıştırma işlemi ile elde edilir.



EKLEM DOLGUSU: Diz kireçlenmesinin tedavisinde kullanılan eklem içi poliakrilamid hidrojel enjeksiyonudur. Eklemin kayganlığını ve tamponlamasını iyileştirir.

DİŞ AĞRISINA TARHUN

Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.



TANSİYONA YOĞURT

Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller.