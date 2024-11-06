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Düzenli egzersizin diş sağlığını koruyor!

Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, konu hakkında bilgi verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Düzenli egzersizin diş sağlığını koruyor!

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Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:

- Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir. Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.

- Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.

- Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.

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