Düzenli egzersiz hem sağlığı hem de kalbi koruyor| Sağlık haberleri

GENÇLİK İKSİRİ KOLAJEN

Vitamin ve mineral takviyeleri, sağlıklı bir vücut için kritik önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu kolajenin cildi beslediğini ve sıkılaştırdığını ayrıca yaşlanmayı yavaşlattığını söylüyor. Kemikleri besleyen kolajen, kasları da güçlendiriyor. Dr. Nizamoğlu, kolajen içeren besinlerle ilgili de şu bilgileri veriyor: Kırmızı et, tavuk, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler sayılabilir. Vitamin C içeren besinler; turunçgiller, domates, biber, çilek ve yeşil yapraklı sebzeler. Kabuklu yemişler, tam tahıllı yiyecekler ve fasulye tüketilmelidir.



ISIRGAN OTU SAĞLIK DOLU

Antioksidan etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda oluşan çatlakları engeller. Cildi besler ve nemlendirir. Karaciğer ve pankreas sağlığını koruyan ısırgan otu, romatizma ağrılarını azaltır. Hafızayı güçlendirir. İdrar söktürücüdür böbrekleri korur.



KARALAHANA ÜLSERE ÇARE

Ağızları tatlandıran karalahana, bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi ve saçları güçlendirir. Ülser şikayetlerini azaltır. Lifli içeriği sayesinde hazımsızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Erken yaşlanmayı engeller.



ROMATİZMAYA ZERDEÇAL

Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini azaltır. Diyabetle savaşır. Reflü ve ülser şikayetlerini azaltır. İltihapları önler ve romatizma ağrılarını azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur.



HER DERDE HANIMELİ

Hoş kokusuyla bile enerji veren hanımeli, üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Baş ağrısını hafifletir. Bağışıklığı güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir.



GÖZÜMÜZ AYDIN

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İ. Fırat Helvacıoğlu, bu hastalıkla ilgili geliştirilmiş yeni tedavi yöntem olan Makrovision ameliyatına değiniyor. İşlemi "Hastaların, mevcut hastalıklarını tedavi etmeden retinaya düşen görüntüyü büyüterek, maküla hastalıklarına rağmen uzak ve yakında daha iyi görmelerini sağlayan operasyon" olarak tanımlıyor. Bu ameliyat sayesinde sarı nokta hastalarının görme oranlarında artış olduğunu belirtiyor.

