Düzenli egzersiz diş sağlığını destekliyor!

Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:

- Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir. Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.

- Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.

- Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.