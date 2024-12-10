Düzenli egzersiz depresyonu yeneriz

Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, "Temel nedeni gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı, serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirir. Uyku düzenini etkileyen melatonin hormonunu dengeler. Azalan gün ışığı ise bu dengeyi bozabilir ve depresyon belirtilerine yol açabilir. Düzenli egzersiz, gün ışığından olabildiğince faydalanma, dengeli beslenme, sosyal aktivitelerle meşgul olmak iyi gelen yöntemlerdir" diyor.

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