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Düzenli egzersiz depresyonu yeneriz

Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, gün ışığının serotonin ve melatonin hormonlarına etkisini açıklayarak depresyonun belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Düzenli egzersiz depresyonu yeneriz

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Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, "Temel nedeni gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı, serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirir. Uyku düzenini etkileyen melatonin hormonunu dengeler. Azalan gün ışığı ise bu dengeyi bozabilir ve depresyon belirtilerine yol açabilir. Düzenli egzersiz, gün ışığından olabildiğince faydalanma, dengeli beslenme, sosyal aktivitelerle meşgul olmak iyi gelen yöntemlerdir" diyor.

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