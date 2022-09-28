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    Düşük tansiyon kalbe ve beyne zarar veriyor! Kardiyoloji uzmanından tedavi tavsiyeleri...

    Hipotansiyon, yani düşük tansiyon ihmale gelmiyor. Kan basıncının 90/60 mmHg’nin altına düşmesiyle ortaya çıkan bu durum , kalp ve beyne zarar veriyor. Doğru beslenme ve ilaç tedavisi şikayetleri ortadan kaldırıyor.

    Tansiyonun düşüğü de tehlikeli

    Tansiyon, kanın kan damarlarına yaptığı basınç olarak adlandırılıyor. Toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde ise kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ezgi Polat Ocaklı, tansiyonun yükseği kadar düşüğünün de riskli olduğunu belirtiyor.




    BELİRTİ VERMEYEBİLİR
    Düşük tansiyon, tıbbi adıyla hipotansiyon olarak adlandırılıyor. Kan basıncının 90/60 mmHg değerinin altına düşmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme ve bayılma gibi şikayetlere neden oluyor. Ayrıca yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati sonrası tansiyon düşebiliyor.



    YAŞ DA RİSKİ ARTIRIR
    Düşük tansiyon, ciddi sıvı/kan kaybı, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp kapak hastalığı ya da kalp hızının çok düştüğü durumlarda görülebiliyor. Dr. Ocaklı, "Ortostatik hipotansiyon, her yaşta olabildiği gibi yaşlı insanlarda daha sık görülür. Yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati tansiyon düşebilir. Ayrıca, yaşlanma ve hamilelik de kan basıncının genel olarak düşmesine neden olabilir" bilgisini paylaşıyor.



        ORGANLARA ZARAR VERİR
        Kan basıncının ani düşmesi, riski de beraberinde getiriyor. Beyne ve diğer organlara yeterli kan akışı sağlanmasını önlüyor. Organların zarar görmesine, hastanın şoka girmesine neden olabiliyor ve hayatı tehdit ediyor! Bu nedenle bu sağlık sorununun ihmal edilmemeli.



        İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIR
        Uzm. Dr. Ocaklı, "Hekim önerisiyle yapılabilecek çeşitli uygulamalar, tansiyon düşüklüğünün kontrolünde yararlıdır. Düşük karbonhidratlı beslenilmeli. Öğünler de küçültülmeli. Uygun ilaç tedavis de gerekebilir" dedi.

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        Haberler Sağlık Düşük tansiyon kalbe ve beyne zarar veriyor! Kardiyoloji uzmanından tedavi tavsiyeleri...
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