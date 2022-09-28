Düşük tansiyon kalbe ve beyne zarar veriyor! Kardiyoloji uzmanından tedavi tavsiyeleri...

Tansiyon, kanın kan damarlarına yaptığı basınç olarak adlandırılıyor. Toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde ise kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ezgi Polat Ocaklı, tansiyonun yükseği kadar düşüğünün de riskli olduğunu belirtiyor.
BELİRTİ VERMEYEBİLİR
Düşük tansiyon, tıbbi adıyla hipotansiyon olarak adlandırılıyor. Kan basıncının 90/60 mmHg değerinin altına düşmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme ve bayılma gibi şikayetlere neden oluyor. Ayrıca yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati sonrası tansiyon düşebiliyor.
YAŞ DA RİSKİ ARTIRIR
Düşük tansiyon, ciddi sıvı/kan kaybı, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp kapak hastalığı ya da kalp hızının çok düştüğü durumlarda görülebiliyor. Dr. Ocaklı, "Ortostatik hipotansiyon, her yaşta olabildiği gibi yaşlı insanlarda daha sık görülür. Yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati tansiyon düşebilir. Ayrıca, yaşlanma ve hamilelik de kan basıncının genel olarak düşmesine neden olabilir" bilgisini paylaşıyor.