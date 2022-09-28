Düşük tansiyon kalbe ve beyne zarar veriyor! Kardiyoloji uzmanından tedavi tavsiyeleri...





YAŞ DA RİSKİ ARTIRIR

Düşük tansiyon, ciddi sıvı/kan kaybı, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp kapak hastalığı ya da kalp hızının çok düştüğü durumlarda görülebiliyor. Dr. Ocaklı, "Ortostatik hipotansiyon, her yaşta olabildiği gibi yaşlı insanlarda daha sık görülür. Yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati tansiyon düşebilir. Ayrıca, yaşlanma ve hamilelik de kan basıncının genel olarak düşmesine neden olabilir" bilgisini paylaşıyor.