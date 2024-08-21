PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: İşte mutfakta bulunmaması gereken 7 zararlı gıda...

Dünya Sağlık Örgütü, mutfakta bulunmaması gereken 7 zararlı gıdayı açıkladı. Listede bulyon ve konserve de vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: İşte mutfakta bulunmaması gereken 7 zararlı gıda...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Modern hayat sağlığı tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü de modern hayatın sunduğu mutfaklardaki tehlikeli besinleri belirledi. İşte o zararlı gıdaların listesi...

1- YAĞLI GIDALAR: Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri vücuda zarar verebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin zararlı trans yağlara karşı korunmasız kaldığını, bunun kalp hastalıkları ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğunu açıkladı.

2- KIZARTMALAR: Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmaktadır. Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.

3- BEYAZ ŞEKER: Beyaz şeker; şeker pancarından elde edilmektedir ve fruktoz ile glukozdan oluşmaktadır. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral bulunmaz. Beslenme uzmanlarının çoğu rafine beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığını savunmaktadır. Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yormaktadır.

4- TATLANDIRICILAR: Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, aspartam ve sodyum benzonattır. Bunlar da zararlıdır.

5- PAKETLİ VE KONSERVE GIDALAR: Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir.

6- MARGARİN: Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir.

7- BULYON: Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut 'Çin Restoranı Sendromu' adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; beyin sisi ve hatta Alzheimer'a yol açıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Eren Erdem partiden istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Evime gelir evrakları toplu olarak imzalatırdı | Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme
Fenerbahçe’nin kayıp yıldızından haber var: Sözleşmesi feshedildi!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
SON DAKİKA