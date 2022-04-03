Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yüksek risk!





ÇOCUK DOĞUR

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Ailemizde de kadın bireylere kanser öyküleri var. Ben de kanserden korkuyorum. Bununla beraber hiç doğum yapmadım. Yine de meme kanseri riskim olur mu? Ne yapmalıyım?

Ben geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş riski arttırır.