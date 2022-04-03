Dikkat çikolata kisti sinsi ilerleyerek hayati organlara yayılıyor!

Endometriozis, yani çikolata kisti, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması olarak adlandırılıyor. Üreme çağındaki her 10 kadından birini tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, kistin pek çok organda tutulum yapabileceğini ve hayati risk yaratabileceğini söylüyor.
HAYATİ RİSKİ VAR
Karın zarından 5 mm'den daha fazla derine ilerlemiş olan endemotriozise 'derin endometriozis' deniyor. Bu durumda, kist kalın bağırsak, idrar kesesi ve siyatik sinir, diyafram ve akciğer gibi organlarda görülüyor. Derin endometriozisin şiddetli ağrının yanı sıra başta bağırsaklar, yumurtalıklar ve böbrekler olmak üzere tutulum yaptığı organlarda önemli hasara yol açabiliyor. Endometriozisin tedavisi hastalığın seviyesine, yol açtığı sorunlara ve hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine göre belirleniyor. Hastalık ilaç tedavisi, cerrahi yöntem veya her iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla tedavi ediliyor.
KONTROL ÖNEMLİ
Derin endometriozis, genellikle adet döneminde yaşanan kalça ve bel ağrısıyla sinyal veriyor. Ancak adet döneminde gelişen ağrılar hastalar tarafından olağan görüldüğü için genellikle ihmal ediliyor. Bu nedenle sancılı adet gören, ağrılı cinsel ilişki sorunları olan kadınların mutlaka doktora başvurması gerekiyor.