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    Dikkat çikolata kisti sinsi ilerleyerek hayati organlara yayılıyor!

    Çikolata kisti hastalığı sinsi ilerliyor! Hayati organlara yayılıyor! Hayati riski artıran bu durumdan korunmanın yolu, düzenli kontrolden geçiyor. İşte tüm detaylar...

    Çikolata kistini erken yakalayın!

    Endometriozis, yani çikolata kisti, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması olarak adlandırılıyor. Üreme çağındaki her 10 kadından birini tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, kistin pek çok organda tutulum yapabileceğini ve hayati risk yaratabileceğini söylüyor.



    HAYATİ RİSKİ VAR
    Karın zarından 5 mm'den daha fazla derine ilerlemiş olan endemotriozise 'derin endometriozis' deniyor. Bu durumda, kist kalın bağırsak, idrar kesesi ve siyatik sinir, diyafram ve akciğer gibi organlarda görülüyor. Derin endometriozisin şiddetli ağrının yanı sıra başta bağırsaklar, yumurtalıklar ve böbrekler olmak üzere tutulum yaptığı organlarda önemli hasara yol açabiliyor. Endometriozisin tedavisi hastalığın seviyesine, yol açtığı sorunlara ve hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine göre belirleniyor. Hastalık ilaç tedavisi, cerrahi yöntem veya her iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla tedavi ediliyor.



    KONTROL ÖNEMLİ
    Derin endometriozis, genellikle adet döneminde yaşanan kalça ve bel ağrısıyla sinyal veriyor. Ancak adet döneminde gelişen ağrılar hastalar tarafından olağan görüldüğü için genellikle ihmal ediliyor. Bu nedenle sancılı adet gören, ağrılı cinsel ilişki sorunları olan kadınların mutlaka doktora başvurması gerekiyor.



        BU BELİRTİLER VARSA...
        ✔ Kalça ve bel ağrısı.
        ✔ Adet döneminde aşırı kanama.
        ✔ Adet döneminde şiddetli ağrı.
        ✔ Dışkı yaparken zorlanma, şiddetli ağrı, kabızlık ile gaz sorunları.
        ✔ Ağrılı cinsel ilişki.
        ✔ Karında şişkinlik.
        ✔ İdrar yaparken ağrı ve yanma, kanlı idrar.
        ✔ Özellikle adet döneminde migren sorunu yaşamak.
        ✔ Hamile kalamamak.
        ✔ Sürekli yorgun hissetmek.

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        Haberler Sağlık Dikkat çikolata kisti sinsi ilerleyerek hayati organlara yayılıyor!
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