Dikkat çikolata kisti sinsi ilerleyerek hayati organlara yayılıyor!





HAYATİ RİSKİ VAR

Karın zarından 5 mm'den daha fazla derine ilerlemiş olan endemotriozise 'derin endometriozis' deniyor. Bu durumda, kist kalın bağırsak, idrar kesesi ve siyatik sinir, diyafram ve akciğer gibi organlarda görülüyor. Derin endometriozisin şiddetli ağrının yanı sıra başta bağırsaklar, yumurtalıklar ve böbrekler olmak üzere tutulum yaptığı organlarda önemli hasara yol açabiliyor. Endometriozisin tedavisi hastalığın seviyesine, yol açtığı sorunlara ve hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine göre belirleniyor. Hastalık ilaç tedavisi, cerrahi yöntem veya her iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla tedavi ediliyor.